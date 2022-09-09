時尚氣象台／各務孝太、夏浦洋烤肉闖關 大啖海鮮超奢侈
由《NOWnews今日新聞》製作的時尚潮流網路節目《時尚氣象台》，本週恰逢中秋佳節，為感受濃厚節日氣氛，「少年出任務」單元由各務孝太、《原子少年》火星的夏浦洋、曹家齊等三人，前往金山最美露營景點「皇后鎮森林」，體驗焢窯、烤肉、海盜鍋等風味美食，享用大餐同時，節目單位特別安排祕密任務給少年們，結果各務孝太被龍蝦誘惑，完成任務進度小輸給夏浦洋，最後由夏獲得營區的VVIP皇后卡大獎，他大方表示若火星來烤肉，絕對會邀各務孝太一起加入，非常友愛！
位於金山的皇后鎮森林風光明媚，環境優美、遼闊，夏日戲水非常舒適，也可提供團體烤肉、露營野餐，營區可協助準備食材、用具，讓少年們抵達現場就直呼幸運，出任務竟然如此愜意，可以享用「火烤大餐」，製作單位於是悄悄給《全明星運動會》選手各務孝太、夏浦洋各3項祕密任務當考驗，最快完成者就能獲得皇后鎮森林的VVIP皇后卡，享用眾多優惠。
夏浦洋的3項任務分別是「讓家齊餵你吃烤肉」、「讓家齊接唱3句歌詞」、「跟家齊對眼5秒」，各務孝太的3項任務則是「跟家齊交杯喝飲料」、「用家齊的手機可愛3連拍」、「讓家齊稱讚我很帥」，結果毫無戒心的家齊，竟一一完成要求，在各務孝太執行最後三連拍時，夏浦洋急中生智，找到能和家齊對視的妙招，謊稱眼睛裡有沙，要對方幫忙看看，順利完成對眼5秒的任務。
營區準備的食材豐盛，海盜鍋還能加點龍蝦，各務孝太忙著品嘗被視為奢侈品的海鮮大餐，一度吃龍蝦吃到忘我，忘記規定的可愛3連拍是「用家齊手機拍的」，未能達成任務，所以遊戲獎品的3張VVIP皇后卡，都由夏浦洋獲得，由於皇后鎮森林場地舒適、環境優美，非常適合親子、情侶旅遊，就算80位少年一起來烤肉也很方便，夏浦洋決定不藏私地提供2張VVIP皇后卡抽獎送給粉絲，持續關注《NOWnews今日新聞》粉絲頁與YouTube頻道的觀眾，就有機會獲得！
《時尚氣象台》除了邀請藝人來賓與時尚達人聊流行資訊、穿搭教學外，還會由人氣正熱的「原子少年」曹家齊、陳水豐、蔡朕、許孟維、呂植宇接棒主持「少年出任務」外景單元，請持續鎖定NOWnews全新最有溫度的時尚節目，敬請期待！
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