中秋節約烤肉「1人帶3食材」！他到場崩潰 慘變烘焙派對
一年一度的中秋節來臨，不少人都會約三五好友一起烤肉歡慶，不過就有一名網友透露，自己與一群朋友約好要中秋節烤肉，並且規定「每個人要帶三樣食材」，結果一到場讓他很傻眼，發現大家默契絕佳，每個人都帶吐司到現場，瞬間變成烘焙派對，讓不少鄉民全部笑翻，引起熱議。
一名網友在PTT貼文指出「不是啊，中秋節約烤肉說好一人至少帶三樣食材，如果有缺什麼再繳錢，然後下午去採買，現在才來五個同學，已經有五條土司了，還有兩條在路上，是要開烘培坊喔？晚上是要烤肉還是烤麵包......」。
貼文一出，網友紛紛回應「笑死，這真的很好笑」、「你們就真的直接開烘焙坊就好啊」、「吐司夾烤吐司佐吐司，新品登場」、「創意吐司大賽即將登場」、「怎麼會這樣規定快笑死」、「連木炭都不用買了直接丟吐司在下面燒」、「笑死，我真的很有畫面」、「吐司三吃，蒸過的放內層，炸過的放中間，烤過的包最外面」。
而也有網友分享約烤肉秘訣「這種就是要分成採買組跟備料組，大家一開始就要直接收錢了，不然食材肯定撞到爆」、「國小就有經驗了....同學每人帶一樣食材，結果有十幾條吐司，現場超尷尬的，應該要規定誰要帶海鮮，誰要帶肉類，不然就統一收錢一組採買組去買就好」。（編輯：張嘉哲）