廖老大開戰輸了！律師讚館長「根本讀書人」：久病成良醫
「賽車教父」廖老大近日開直播狠嗆與其去健身房，不如去公園做運動，認為健身房是「假文化、裝上流」，引發經營健身房的館長不滿。廖老大也火大反擊，還下戰帖要館長賭2000萬，看誰的店先倒，館長也再回批，指他是台版傑尼龜，更表示他在公開直播上罵三字經「已經構成妨礙名譽」，雙方你來我往交戰相當激烈。對此，網紅律師「巴毛」在臉書點評兩人的論戰，大讚館長「根本讀書人」，表示館長提出的法律常識都很正確。
回顧整起事件，廖老大近期在直播上表示「上健身房是假高尚，建議年輕人月薪沒十萬不要去健身房、要運動到公園跑一跑就好」，讓經營健身房的館長回擊「現在健身房一天33塊就有，比買廖老大的飲料還便宜」並指出原本預估廖老大飲料店會在年底倒光，「現在看來應該不用年底！」讓廖老大暴怒再回擊「現在就跟你成吉思汗輸贏啦，先把權狀拿出來啦，你的店是不是你買的啦，你有什麼資格說我店會倒，你財力有我粗嗎？你成吉思汗是租的還是買的？」過程中夾雜許多三字經，甚至暴怒脫衣要館長出來面對。
館長也再開直播提到「廖老大就是一個暴發戶、土財主，滿嘴要教人怎麼做人做事，但卻是一個沒有知識水平的人，今天中午的表現真的是讓人啼笑皆非，你出來做網路不講道理，永遠都是在比錢多，錢多了不起啊？」館長更直接提到「不要動不動就脫衣服，你一直脫衣服我真的不知道在幹什麼，你要脫衣服起碼要像我這樣，至少也要有點肉給別人看，你脫衣服的用意是什麼，我真的不知道，是要展現你下垂的脂肪嗎？」雙方戰火不停歇。
對此，網紅律師「巴毛」在臉書點評兩人的論戰「跟廖老大比起來，館長簡直讀書人，還會分享法律常識」，並表示本來想認真糾錯，沒想到館長講得竟都還算正確，隨後底下有網友笑回「笑爆，以前的阿館法院也沒少跑過好嗎」、「館長這麼多年來，繳了多少學費，絕對比妳想的還有料」、「館長以前可是法院常客呢！」、「館長過說可是花大錢上法律實務課程呢！」讓巴毛幽默回覆「久病成良醫」。（編輯：張嘉哲）