BBC主播「強忍哽咽」報女王死訊！1分鐘片瘋傳　網讚專業

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愛德華茲強忍情緒繼續播報，「她是英國歷史上在位最久的君主，在96歲高齡離開我們。這樣年齡的人遭受疾病折磨最終去世並不奇怪，留下的是對其成就、生活、責任感及忠誠的反思。」他提到女王對於人民的影響力，「對他們來說，女王不僅是權威的象徵，更是多年來穩固與穩定的象徵」。
報導片段播出之後，短短一天就超過三百萬人觀看，不少人網友紛紛回應「在這種悲痛消息的情況下，愛德華茲的沈穩以及莊重.....實在令人佩服」、「愛德華茲個人情緒的內收，莊嚴的語氣以及精準的形容女王，真的讓人感到相當敬佩」、「太專業了！致敬愛德華茲」、「播報女王死訊的最佳人選，30年經驗果然不是蓋的！」、「真的非常厲害，個人情緒的收斂以及言詞的莊重跟形容，愛德華茲真是不可多得的好人才」。
此外，喜劇演員布雷姆納（Rory Bremner）在推特也發文表示，愛德華茲其實已經連續快3天沒休息，一直在不斷在播報新聞，「我要向愛德華茲致敬，他才剛為首相換人連續播報了72小時，而且整個星期都是10點新聞的主播，當時他肯定精疲力盡了」，又掀起網友討論，甚至有人認為「查爾斯國王應該授予愛德華茲爵士頭銜，他完美的專業、冷靜與莊嚴精神，完全值得這份殊榮」。（編輯：張嘉哲）