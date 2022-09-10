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BBC主播「強忍哽咽」報女王死訊！1分鐘片瘋傳　網讚專業

▲英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於英國時間9月8日下午（台灣時間9日凌晨）辭世，享耆壽96歲。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於英國時間9月8日下午（台灣時間9日凌晨）辭世，享耆壽96歲。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-09-10 07:40:03

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於英國時間9月8日下午（台灣時間9日凌晨）辭世，英國廣播公司（BBC）當家主播愛德華茲（Huw Edwards）得到消息後，當下強忍個人的哽咽情緒，以極為莊重的語調向觀眾報導這件事，敬業模樣讓網友對他感到尊敬，並大讚他「十分專業」，應該被授予爵士頭銜。

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從報導影片可看到，坐在主播台上、身穿黑色西裝的愛德華茲，在聽聞白金漢宮發布的聲明後，語氣先是稍作停頓，接著深深吸了一口氣才開口說，「就在幾分鐘前，白金漢宮宣布女王伊莉莎白二世的死訊，他們也發聲明表示，女王於傍晚在巴爾莫勒爾的城堡中安詳去世，國王與王后今晚將留在巴爾莫勒爾城堡裡，明天才會返回倫敦」。

愛德華茲強忍情緒繼續播報，「她是英國歷史上在位最久的君主，在96歲高齡離開我們。這樣年齡的人遭受疾病折磨最終去世並不奇怪，留下的是對其成就、生活、責任感及忠誠的反思。」他提到女王對於人民的影響力，「對他們來說，女王不僅是權威的象徵，更是多年來穩固與穩定的象徵」。

報導片段播出之後，短短一天就超過三百萬人觀看，不少人網友紛紛回應「在這種悲痛消息的情況下，愛德華茲的沈穩以及莊重.....實在令人佩服」、「愛德華茲個人情緒的內收，莊嚴的語氣以及精準的形容女王，真的讓人感到相當敬佩」、「太專業了！致敬愛德華茲」、「播報女王死訊的最佳人選，30年經驗果然不是蓋的！」、「真的非常厲害，個人情緒的收斂以及言詞的莊重跟形容，愛德華茲真是不可多得的好人才」。

此外，喜劇演員布雷姆納（Rory Bremner）在推特也發文表示，愛德華茲其實已經連續快3天沒休息，一直在不斷在播報新聞，「我要向愛德華茲致敬，他才剛為首相換人連續播報了72小時，而且整個星期都是10點新聞的主播，當時他肯定精疲力盡了」，又掀起網友討論，甚至有人認為「查爾斯國王應該授予愛德華茲爵士頭銜，他完美的專業、冷靜與莊嚴精神，完全值得這份殊榮」。（編輯：張嘉哲）


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