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男買iPhone14急喊「原價售出」！眾見目的佩服：實在聰明

▲一年一度的蘋果發表會本週登場，蘋果除了發表多樣新品以外，各界最備受矚目的iPhone 14，也一口氣推出全新四款。（圖／取自APPLE官網）
▲一年一度的蘋果發表會本週登場，蘋果除了發表多樣新品以外，各界最備受矚目的iPhone 14，也一口氣推出全新四款。（圖／取自APPLE官網）

編輯中心/綜合報導

2022-09-10 08:40:54

一年一度的蘋果發表會本週登場，蘋果除了發表多樣新品以外，各界最備受矚目的iPhone 14，也一口氣推出全新四款，再9月9號開放預購之後，多款顏色及機型直接被秒殺，不少網友哀嚎要拿到新機已經要等到10月底，毫無新鮮感可言。不過，就有網友歷經千辛萬苦搶到iPhone14系列新機，而且是發售日第一天就能取貨，卻急喊要原價出售，其原因貼文引發熱議。

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一名網友在「iPhone新舊買賣」臉書社團貼文指出「原價售iPhone 14 Pro Max 128G深紫色！9月16日就可以拿到手機，當日匯款可面交，不要問我為什麼要賣掉，我只是刷卡賺回饋金而已，沒買到首波的歡迎私訊，不是詐騙集團」。

▲而相對高價的Phone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max取消瀏海螢幕的設計，且搭載A16晶片，讓不少果粉直呼「都是iPhone 14，設計理念跟晶片卻不同」。（圖／官方提供）
▲網友買到超難預購的iPhone 14 Pro Max深紫色，但卻緊急以「原價售出」，其原因引發熱議。（圖／官方提供）
貼文一出，網友紛紛回應「還有這招喔.....商人的頭腦真的絕」、「用這樣賺刷卡回饋金真聰明＝＝」、「刷卡賺回饋聰明，畢竟16號首發不一定每個人都搶得到，各取所需」、「每年都有人這樣做，因為首發沒搶到就要等到10月底，去年也是」、「現在預訂都要等到10月後了，如果想快拿到手機，幫忙搶得還能賺刷卡回饋，一舉兩得，真有商業頭腦」。

而事實上，蘋果iPhone 14系列新機9日開放預購，並於9月16日、10月7日分兩階段發售，不過經記者實際查詢，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max已經被搶購一空，目前下單都不能到店內取貨，只能選擇預約宅配送達，且至少要等一個月以上，送達日期落在10月26日至11月2日；至於iPhone 14、iPhone 14 Plus仍可店內取貨，不過時間也不是首發日可以取，但預約宅配最快在發售日就有機會送達，顯見iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max的超高人氣。（編輯：張嘉哲）

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▲iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max買氣超夯，目前到官網預訂已經不能到店取貨，最快送達時間也至少要等一個月以上。（圖/記者張嘉哲翻攝）

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