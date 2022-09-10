男買iPhone14急喊「原價售出」！眾見目的佩服：實在聰明
一年一度的蘋果發表會本週登場，蘋果除了發表多樣新品以外，各界最備受矚目的iPhone 14，也一口氣推出全新四款，再9月9號開放預購之後，多款顏色及機型直接被秒殺，不少網友哀嚎要拿到新機已經要等到10月底，毫無新鮮感可言。不過，就有網友歷經千辛萬苦搶到iPhone14系列新機，而且是發售日第一天就能取貨，卻急喊要原價出售，其原因貼文引發熱議。
一名網友在「iPhone新舊買賣」臉書社團貼文指出「原價售iPhone 14 Pro Max 128G深紫色！9月16日就可以拿到手機，當日匯款可面交，不要問我為什麼要賣掉，我只是刷卡賺回饋金而已，沒買到首波的歡迎私訊，不是詐騙集團」。
貼文一出，網友紛紛回應「還有這招喔.....商人的頭腦真的絕」、「用這樣賺刷卡回饋金真聰明＝＝」、「刷卡賺回饋聰明，畢竟16號首發不一定每個人都搶得到，各取所需」、「每年都有人這樣做，因為首發沒搶到就要等到10月底，去年也是」、「現在預訂都要等到10月後了，如果想快拿到手機，幫忙搶得還能賺刷卡回饋，一舉兩得，真有商業頭腦」。
而事實上，蘋果iPhone 14系列新機9日開放預購，並於9月16日、10月7日分兩階段發售，不過經記者實際查詢，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max已經被搶購一空，目前下單都不能到店內取貨，只能選擇預約宅配送達，且至少要等一個月以上，送達日期落在10月26日至11月2日；至於iPhone 14、iPhone 14 Plus仍可店內取貨，不過時間也不是首發日可以取，但預約宅配最快在發售日就有機會送達，顯見iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max的超高人氣。（編輯：張嘉哲）