朝聖廖老大飲料店！酷炫試喝嘆「加盟主很冤枉」：願幫忙
「賽車教父」廖老大開設飲料新品牌，後續卻引發各種風波，廖老大日前更在直播點名3間加盟店，大聲痛批「難喝」。對此，網紅團體反骨男孩的團長酷炫也前往朝聖，親自試喝後反感嘆「加盟主很冤枉」，更表明願意幫忙加盟主打廣告。
曾經營過飲料店的酷炫，在試喝完廖老大加盟店的飲品後，坦言「說實話喝完並沒有覺得特別難喝，就只是一般的紅茶。實際走訪一趟店面，我覺得加盟主蠻可憐的，惹事的不是店家，卻要承受一堆惡意批評，當然很多人只是無心的嘴一下，但對飲料店要回本這件事來說，根本就是個負面迴圈，當初飲料店真的開太快太急了」。
酷炫也提到「我的粉絲很多其實也是大人，只是會留言的人不多，我希望不要影響到這些辛苦加盟當初為了做愛心跟賺錢的人。立意良善但是樹大招風，我相信廖老大如果懂得把跋扈土財主的霸氣給修飾一下，一切就會沒事。最看不慣的是這社會上的人為了罵而罵，爲了酸而酸，要也是我先酸」。
酷炫最後也在留言補充「因為開過（飲料店）知道很辛苦，哪間（廖老大）加盟主想要我去喝的，我去幫你們打廣告，至少把加盟金賺回來吧，真的覺得這些加盟主很冤枉」。不少網友看完說法後，也紛紛認同喊「非常同意你的論點」、「其實真的每家店喝起來不一樣」、「加盟主雖小中槍」、「酷炫的想法很成熟」。（編輯：潘毅）