威力彩19連槓飆6.3億！專家點「4星座4生肖」：偏財超旺

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第四名、獅子座
獅子座好運加倍運轉，若能隨身穿搭金色物品或多吃根莖類食物，就能讓財神降臨，好運不斷，另外9月12日周一也可以在用意念觀想木棍，因為1這個數字很像木棍，觀想完再去購買彩劵，說不定有神奇效果
第三名、處女座
處女座太陽火星入命宮財運看漲，尤其偏財運絕佳，然而處女為土象，建議9月12日購買彩劵前能穿黃色的衣服，或者擦黃色的指甲油，也更可以多吃米飯，就能吸收到旺財能量，財運就能從天而降。
第二名、巨蟹座
巨蟹座會有很多驚喜會發生，9月12日當天會是財運最旺時刻，建議於中午11：00一16：00間，找出太陽方向，延著手錶9點到11分間的方向，找到最近投注站購買彩劵,說不定會中到大獎。
第一名、雙子座
雙子座9月12日火星會駐守命宮，財運能夠火熱，會有很多強大金錢能量，若可以在9月12日中午飲用溫水，或用罐泉水在地方上畫一個圓圈代表圓滿，再於下午3：00-5：00到投注站選號，說不定財神爺會來找你，賜給你更多財富。
小孟老師也提到，9月12日當天狗、雞、猴、虎等4個生肖的財運也很好，若搭配O型與B型血型，則偏財運更強大。而當天下注最旺的時段則為早上07：00-11：00、下午15：00-19：00，開運方位是正北方。（編輯：潘毅）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。