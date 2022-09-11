廖老大道歉了！鬆口認「幹譙館長沒水準」：一切都是誤會
「賽車教父」廖老大近日開直播狠嗆與其去健身房，不如去公園做運動，認為健身房是「假文化、裝上流」，引發經營健身房的館長不滿。廖老大也火大反擊，還下戰帖要館長賭2000萬，看誰的店先倒，館長也再回批，指他是台版傑尼龜，更表示他在公開直播上罵三字經「已經構成妨礙名譽」，雙方你來我往交戰相當激烈。然而眼見館長態度已放軟，鬆口向他道歉，廖老大10日深夜也鄭重向館長致歉，表示「覺得自己臭幹譙館長很沒水準，一個直播主這樣真的很沒禮貌」。
廖老大在直播中表示，其實這一切都只是誤會，他與館長只是立場不同，他要維護飲料店，而館長也要維護自己的健身房，因此他也針對自己拍影片抨擊館長一事道歉，「這真的很不好意思，我覺得我這樣很沒水準，一個直播主臭幹譙真的很沒禮貌。」
廖老大解釋，他當初只是回答粉絲的問題，表達自己對健身房的觀點，並不是要大家不要去健身房，也沒有從頭到尾都批評成吉思汗，可能是館長沒有看完全部直播，或被粉絲誤導，導致2人產生誤會。
對於該次事件，廖老大也看非常開，表示這次兩人吵架，網路聲量也隨著這次事件有所提高，因此吵架一事也不一定是壞事，這次他跟館長的直播都有4萬人觀看，這對2個網紅來說都是加分的，並放寬心表示「你有看過50嵐、茶湯會上過新聞嗎？越上新聞大家就覺得越奇怪，真的有這麼難喝嗎？廖老大飲料真的有臭酸嗎，大家會買來喝看看」產生不同的效果，也提升飲料店知名度。（編輯：張嘉哲）