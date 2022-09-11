迴轉壽司中秋大推「烤肉壽司」 松阪豬、壽喜牛2貫40元
迴轉壽司中秋節不忍了！大推滿滿「烤肉壽司」寵愛肉肉控，懶得自己動手烤肉又想一飽口腹之欲，藏壽司主打全新7款無肉不歡的「極品享肉祭」新菜單，特製「炙烤燒肉醬豬五花、鮭魚卵海膽牛肉」好誘人；壽司郎則有厚度近逼1公分的「炙燒厚切培根壽司」，除了「炙烤半生生七味長鰭鮪」，更期間限定「極上鮪魚大腹」祭出銅板價40元；Hama壽司也有13款新菜「肉祭り」，從「炙燒美乃起司醬燒牛肉、炙燒香檸薄鹽松阪豬、到蔥鹽舒肥雞胸軍艦」，全部銅板價開吃！
中秋節藏壽司主打「極品享肉祭」，限時推出多款熟食料理，尤其準備滿滿的肉肉大餐寵客，包含招牌餐點「雞肉塔塔醬握壽司」、「照燒肉丸軍艦 」；濃厚口味的「鮭魚卵海膽牛肉」光看就餓，還有大人小孩都愛的「壽喜牛半熟蛋軍艦」；還有全新登場的「炙烤燒肉醬豬五花」，先淋上特調燒肉蛋黃醬後再噴火炙烤，香味四溢。2貫40元起跳的實惠價格，吃超飽也不傷荷包。
藏壽司並延續聯名小丸子特色聯名店的熱潮，加碼再推出第二彈櫻桃小丸子活動，即日起至10/10，凡按讚藏壽司官方Facebook及追蹤Instagram，於藏壽司官方Facebook活動貼文中按讚留言，並上傳特色聯名店中任一種小丸子主角團布置，就有機會抽中經典小丸子18公分娃娃或戴上活潑繽紛上學帽的小丸子吊飾；公開分享與小丸子特色聯名店合照至限時動態並標記官方Instagram ，在活動貼文底下留言並標記兩位好友，也有機會抽中三款小丸子環保餐盒或兩款小丸子美耐皿餐盤其中一款。
壽司郎則祭出厚度近逼1公分的「炙燒厚切培根壽司」，嚴選台灣本地豬肉、搭配美乃滋與起司炙烤，肉質豐厚、香氣十足。還有將鮪魚表面炙燒後，使用壽司郎獨門生七味醬汁醃製的「炙烤半生生七味長鰭鮪」，辛辣鹹香超開胃。吃膩了中秋烤肉，一定不能錯過期間限定的「極上鮪魚大腹」，現在只要銅板價40元，綿密油脂超鮮甜。
另外一起登場的好料，還有特製酥炸鮪魚、七味蘿蔔泥帶皮鯛魚、梅肉花枝、酥炸鰻魚椒麻拌麵，以及期間限定推出的金皇后哈密瓜霜淇淋，只供應到9/25，要吃要快！
Hama壽司慶祝中秋節也有13款新菜「肉祭り」上市，主打「特選肉壽司三種」，一盤即可品嚐到以醬油為基底燉煮至軟嫩的豚角煮、帶有嚼勁及鮮甜油脂的松阪豬、軟嫩多汁的舒肥雞胸3種美味肉壽司；還有「炙燒美乃起司醬燒牛肉」、「炙燒香檸薄鹽松阪豬」、到「蔥鹽舒肥雞胸軍艦」，全部銅板價、最低40元起，爽快開吃！