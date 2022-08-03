藏壽司x櫻桃小丸子「特色聯名店」開箱　18吋娃娃帶回家

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牆上趣味呈現櫻桃小丸子與家人之間互相鬥嘴的經典對話，櫻桃小丸子抽中扭蛋竟還笑爺爺「怎麼半顆都沒有」！不甘心只有玉子燒、想吃爸爸阿宏的生鮭魚，和姊姊搶吃鮪魚的模樣都超可愛。更有搭配打卡手舉牌的互動式趣味拍照區，還有造型背板可以和主角同學們一起合影。
除了「藏壽司x櫻桃小丸子」13款期間限定造型扭蛋；8/8～10/10再推出集點活動，民眾只要消費滿300元即可獲得1點，並完成追蹤官方Facebook，集滿10點可兌換限定款「玻璃碗」一枚、集滿14點即可換取粉紅「直傘」，而集滿18點則可兌換超萌「療癒插手枕」，（限量好物數量有限）。
8/8～9/8凡追蹤藏壽司官方Facebook及Instagram，於藏壽司官方Facebook活動貼文中按讚留言，並上傳造訪「特色聯名店」中任一小丸子佈景照片，即可參加抽獎，有機會把小丸子、小玉、花輪同學或野口便當袋拎回家。並歡迎粉絲發揮創意，加碼挑戰「網路人氣獎」，照片獲得前三名最高讚數的藏友們，可以直接把「櫻桃小丸子經典白衣紅裙18吋娃娃」帶回家！
同時段，只要追蹤藏壽司官方Instagram，完成發布於櫻桃小丸子特色聯名店的合照並公開分享在限時動態中，並標記藏壽司官方Instagram，並在活動貼文底下留言標註兩位好友，也有機會抽中櫻桃小丸子100%長絨棉浴巾或長門簾等浴室好物，好可愛好療癒。
而「夏日回鮭」7款肥嫩鮭魚大軍以外，藏壽司竟再度獻上9款「美鮪特選」艦隊！嚴選南方黑鮪魚所製成的「熟成鮪魚中脂」和「炙烤鮪魚中脂」，超肥美！搭配香氣逼人的「炙烤照燒長鰭鮪魚」、清爽「鮪魚生菜手卷」、微辣「七味粉醃漬鮪魚」和特製「醃漬長鰭鮪魚」都讓人食指大動。還有內含半熟蛋的「鹽味半熟蛋鮪魚軍艦」與「蔥花鮪魚軍艦」，鮪魚控趕快手刀衝。
另外，爭鮮餐飲暑期聯名由布萊德彼特飾演殺手的《子彈列車Bullet Train》電影，高CP值享受的爭鮮PLUS及現點即送MAGiC TOUCH雙品牌，打造「香檸鰤魚刺身」與「焦糖蜜柑鰤魚」兩款100元聯名套餐。還推出為爸爸特製的浮誇「鮭魚干貝花」等父親節限定餐盒。
台灣壽司郎則是首次跨界聯名超萌mofusand貓福珊迪，7/20起單筆消費滿800元以上，並參加台灣壽司郎粉絲專頁按讚活動，可獲「壽司郎×mofusand貓福珊迪」A5粉彩筆記本乙本，（全台店鋪4款共19,800本）；8/1起單筆消費滿800元以上，可獲「壽司郎×mofusand貓福珊迪」A4雙層資料夾乙個，（全台店鋪4款共19,600個）；8/11起單筆消費滿1200元以上，可獲「壽司郎×mofusand貓福珊迪」外出小提袋乙只，（全台店鋪共4,800個），以上皆數量有限送完為止。