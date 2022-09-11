鄰居中秋暖送月餅禮盒！他打開見「一幕」怒炸：不噁心嗎

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原PO繼續說道，鄰居在第二次一樣送了許多食物，他立馬先檢查包裝，一看果然過期半年多，「我跟我爸媽說他們是故意的，我爸媽覺得沒差，還把過期一年、半年的東西吃完」，這次中秋節鄰居又送月餅，雖然沒有過期，但全都被拆封過，甚至還每排各拿了一顆月餅來吃，讓他忍不住怒轟：「不覺得拿已經拆封過又吃過的東西送禮很噁心嗎？到底是故意還是無心的？」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「我小孩也常常收到，別人藏很久要過期了才裝好心給小孩」、「把你家當垃圾桶」、「擔心丟棄食物會遭天譴，所以送給你們吃就不算糟蹋食物了」、「把你們家當ㄆㄣ桶，自己不想浪費食物招天譴，送你爸媽，讓你爸媽處理！真要不得」。
也有網友建議，「禮尚往來，回送回去啊」、「回報啊！換你拿過期或吃過的給他們」、「我親戚也是啊，東西送過期或者快過期的，前年中秋節也很瞎，中秋都過不知道多久了送月餅來我家，結果裡面的月餅是東湊西湊的，送來的月餅整個硬邦邦的，今年如果他們再送，已經想好臺詞要幹譙他們了」、「下次你收，並當著鄰居面大嚷「唷 都過期了還拿來送人啊，媽 我們家那個過期的酸奶拿出來回送他們」、「先留一年…明年回送」。（編輯：賴禹妡）