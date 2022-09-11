刺青爸陪女兒寫作業！突比「專業手勢」嚇壞網：真的內行
現在許多家長都會陪著小孩寫作業，除了能了解學校目前的學習情況，還能增進親子關係。然而，近日一位爸爸就放出一段影片，是陪同女兒寫功課的畫面，只不過爸爸時不時手就舉起來擺出「珠算手勢」，由於該名爸爸有大片刺青，不少網友認為有些違和，開玩笑直言「人真的不可貌相！」
一名爸爸在臉書社團「爆怨2公社」分享影片，只見貼出的影片中，他裸著上半身露出大片刺青，脖子上還帶著一條金項鍊，整個氣勢看起來讓人不敢招惹，不過仔細一看，該名爸爸認真的不斷比出珠心算手勢，並在女兒寫作業的同時，也一邊幫忙修正答案，看起來相當專業。
不少網友紛紛回應「太強了......爸爸這一看就是專業的」、「那個手勢搭配速度，是真的有料」、「人不可貌相，完全反差極限」、「感覺不只很疼小孩也很疼老婆XD這位哥值得敬佩」、「看那個手勢就知道真的內行了！」
而該名刺青爸也無奈的說「老婆永遠都不願意相信我是『珠心算貳段』檢定合格」！讓他直呼「我是不能會珠心算呦！我會珠心算很奇怪嗎！我明明看起來很會珠心算啊！我明明每天都教兒子女兒珠心算啊！我會珠心算還要跟妳說嗎？」笑翻不少人。（編輯：張嘉哲）