遠雄海洋公園人魚秀掰了！公主遷徙動向曝　遊客激烈投票

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資訊曝光後，不少網友都感到相當不捨，認為如此精湛的演出以後看不到很可惜，於是人魚公主小璐也在IG轉貼報導提到「真的很捨不得，能成為美人魚公主要感謝各位小魚乾的支持，好多小魚乾這幾個月來，有的一天刷好幾場，有的為了看人魚秀來訪遠雄好多次，即便住在西南部，近乎環島到花蓮行動支持QQ，還會開心的跟我們說每一次都不一樣、每一次都好震撼、很值得、再遠也要來看人魚秀，真的很感動！謝謝大家支持」
人魚公主小璐說「這一次想讓小魚乾幫人魚公主選擇下一個舞台！」並且列出多個從北到南的海洋館，包括超人氣基隆的潮境智能海洋館、桃園 Xpark、台中水族館、屏東海生館等等，邀集民眾一起來推薦人魚公主下一個棲息地。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「台中潛立方大推！是一個自由潛水的民宿喔！」、「桃園xpark、台中潛力方都很適合妳們」、「推推2023年要在台中開幕的海生館，台中地理位置超剛好」、「台中首選，目前有潛立方跟要開幕的海生館」、「蠻期待來台中但不論在那都支持」、「基隆潮境好需要帶動一下人潮，雖然xpark距離我比較近，不過xpark觀光客已經很滿了」、「希望美人魚們到Xpark一定美到瘋掉」，截至出稿前，台中的潛立方以及海生館還有桃園xpark呼聲最高，未來人魚公主會遷徙到哪，還請旅客敬請期待囉！（編輯：張嘉哲）