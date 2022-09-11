廖老大飲料店被砸！黑衣男「棒球棍猛K」 13秒畫面曝光
廖老大今年以口頭禪「阿娘喂」跨足手搖界，不過推出之後褒貶不一，有些人認為相當難喝，有些人則表示「品質參差不齊」，日前掀起熱議。然而，近日網路卻流傳一段影片，有民眾拿著棒球棍砸店，將廖老大飲料店的招牌字樣擊碎，讓不少網友相當傻眼「直呼這是要等著被告嗎？」引起話題。
一名網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出「阿娘喂！廖老大飲料店真的被砸了？」只見貼出的13秒畫面當中，一名穿著黑色衣服的男子拿著球棒，朝著櫃檯的「廖老大」三字狠砸，招牌字樣直接粉碎，接著畫面一轉，男子將飲料紙杯上廖老大的LOGO眼睛塗黑，寫著「我10句話9句都在騙人」，隨後狠踩廖老大的LOGO臉上。
貼文一出，網友紛紛譴責暴力行為表示「.......真的是不用這樣，加盟主會哭吧」、「砸總店嗎？不是的話，加盟主蠻可憐的耶」、「有種真的跟廖老大一對一好嗎，砸人家店幹嘛，等著被告吧」、「真的不喜歡他能理解，但這樣砸店人家可以告死你」；不過也有知情網友表示「這是自己加盟的啦，不想營業後自砸」、「大概退加盟拆之前先砸一下洩憤吧」。
而根據《Ettoday新聞雲》報導，廖老大官方回應，該店不是遭到不明人士砸店，就是先前被點名「品質差，這家店就放給他爛、給他倒」的桃園觀音新生店加盟主，僅開店兩個月就關閉，廖老大本人在9日就已經看過這段影片，也知道就是觀音新生店，但並沒有多說什麼，僅是無奈地笑了笑，並說明目前雙方不會再有交集，目前暫時不會向對方提告。（編輯：張嘉哲）