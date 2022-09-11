小叔全家烤完肉秒閃！婆婆冷回4字她氣炸 神隊友1句救援
近日迎來一年一度的中秋節，許多人準備了烤肉活動，打算和親朋好友相聚團圓，卻也可能因此產生摩擦，近日就有一名人妻抱怨，每年中秋節兩位小叔都會帶全家回來烤肉，近幾年卻越來越得寸進尺，不但傳訊息指定她要採買哪些食材，甚至吃完拍拍屁股就走人，讓她非常不滿，而婆婆居然還護航稱「長嫂如母」，所幸老公直接霸氣要她今年回娘家烤肉，讓她直言：「還好我有個神隊友！」。
該名網友在臉書「匿名2公社」中發文，她表示兩位小叔每年中秋節都會帶全家回來過節，之前都還算客氣，但近兩年只要在中秋節前夕，她就會收到小叔的訊息，點名要吃什麼食材，甚至帶朋友來一起吃，「婆婆還叫我們再去買烤的東西，還有一些喝的飲料酒類」，兩天的時間前前後後就花了近萬元，兩家人卻吃完就拍拍屁股走人，留下原PO和老公要收拾幾個麻布袋的垃圾，「那些烤的東西，我們幾乎沒吃到」。
原PO忍不住和老公抱怨，婆婆居然還說「長嫂如母」，本來就應該要照顧好小叔們，她也不甘示弱回應「他們是沒手還是沒腳，每個都只會喊嫂子我要什麼東西，烤完也不整理，要伺候他們，我不會回家伺候生養我的父母嗎」，一番言論說出才堵住婆婆的嘴，而原PO老公聽完則霸氣喊「等等就收拾東西，我們回娘家過中秋」，讓她直呼：「還好我有個神隊友！」 。
貼文一出，網友紛紛搖頭留言，「太傻眼了吧！不出錢出力，還帶朋友來吃你們」、「真的很討厭這種人，還好你的隊友很給力」、「有神隊友比什麼都重要」、「叫人家準備叫人家買，錢都不掏出來，真好意思」、「神隊友絕對是幸福婚姻的首重之選」、「什麼長嫂如母…長嫂根本免費保母」。（編輯：賴禹妡）