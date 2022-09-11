否極泰來！9月天迎6星逆行　專家點名「4星座」翻轉水逆

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培養金錢觀念
九月群星逆行，天王星在金牛座的命宮逆行出招，你在財務方面需要多當心點。投資理財的部分切勿衝動行事，做好研究功課耐心等待進場時機，避免折損。這段時間你也容易因為工作上的失誤而造成公司損失，有可能遭降職或扣薪，而此時財運低迷的你，千萬要克制想要花錢來紓壓的慾望，小心越買越多超出預算，得不償失。建議你平時要規劃預算、培養自己分配金錢的能力，並且常對金錢心存感激，創造你與金錢的正向循環。
第三名、獅子座
反思過往
九月群星逆行，天王星和冥王星攜手影響獅子座的工作事業，使你的職場運勢受到不小衝擊，過去在工作過程中遺留的小毛病或瑕疵，可能會被嫉妒你的人拿來大作文章，打擊你的事業並且讓你的聲望受損。另外，可能與合伙人因工作執行的細節有些爭執，在僵持不下的情況中，工作進度停滯無法向前，這個時候，請你以工作大局為重，該拉下臉時還是放低身段，別讓一時的面子以及情緒左右大局。這次在行星逆行之下所出現的事件，主要也是在提醒獅子座，是否過去在職場上樹敵太多、有更好的部分持續精進，反思你的處事態度會更有收穫。
第二名、巨蟹座
有收穫有失去
九月群星逆行，土星與冥王星相鄰停留在巨蟹座的疾厄宮與關係宮，可能會有朋友向你借錢、或是預計要得到的還款遙遙無期，搞得你原先的財務規劃被打亂，需要用到錢的地方得要另尋出路，感情方面，原先壓在台面下的問題，在此期間會因為彼此溝通不良而浮出來，逼得你不得不去面對。提醒你，別總想著一定要把雙方之間的問題，解決到一定的程度，而是在過程中去看見彼此都為了對方做了哪些改變，即便是到最後結果不盡人意，也不枉曾經的努力。
第一名、白羊座
優點也是缺點
九月群星逆行，水星與木星分別逆行白羊座的關係宮位與命宮，引發白羊座個性中的毛躁特質這段期間特別明顯，導致你在職場上的進退應對不太得宜，引起不少同事的質疑，就連上級領導都來特別關切，讓你做起事來感覺更加綁手綁腳、動彈不得。就連感情生活也遭受到不小程度的破壞，與伴侶很容易陷入口角爭吵而不歡而散，這段時間，你需要思考的是，容易衝動的個性能夠帶給你的益處，你可以怎麼樣去運用，而總是招來白眼的部分，你能夠怎麼樣去改進，讓身邊的人不再對你詬病。
九月群星逆行
十二星座【砥礪前行】關鍵字
白羊【優點也是缺點】
金牛【培養金錢觀念】
雙子【永遠相信自己】
巨蟹【有收穫有失去】
獅子【反思自身過往】
處女【看破完美愛情】
天秤【不再選擇困難】
天蠍【放下掌控慾望】
射手【迎接生活變動】
摩羯【學習靈活變通】
水瓶【保持創意初心】
雙魚【衝破十里迷霧】（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。