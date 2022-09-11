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否極泰來！9月天迎6星逆行　專家點名「4星座」翻轉水逆

▲4月份起冥王星、土星、木星、海王星、天王星逐一開始逆行，9月10日水星又加入行列。（示意圖／取自unsplash）
▲4月份起冥王星、土星、木星、海王星、天王星逐一開始逆行，9月10日水星又加入行列。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-09-11 18:05:48

4月份起冥王星、土星、木星、海王星、天王星逐一開始逆行，9月10日水星又加入行列，目前天上一共有六顆星正在逆行，對此，塔羅牌老師艾菲爾就透露，其中金牛、獅子、巨蟹、牡羊星座受到的影響較甚，但幸運的是，在9月到達頂峰後令人感到無力的能量就會過去，10月初即可迎來冥王星順行，屆時便會感激過去長達半年的逆行行星能量，使你在這個不舒服的過程中脫胎換骨、宛如新生。 

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▲近期運勢整體上升！快來看看你的好運指數有多少。（示意圖／取自unsplash）
▲塔羅牌老師艾菲爾透露，金牛、獅子、巨蟹、牡羊星座受到六星逆行的影響較甚。（示意圖／取自unsplash）
第四名、金牛座 
培養金錢觀念 
九月群星逆行，天王星在金牛座的命宮逆行出招，你在財務方面需要多當心點。投資理財的部分切勿衝動行事，做好研究功課耐心等待進場時機，避免折損。這段時間你也容易因為工作上的失誤而造成公司損失，有可能遭降職或扣薪，而此時財運低迷的你，千萬要克制想要花錢來紓壓的慾望，小心越買越多超出預算，得不償失。建議你平時要規劃預算、培養自己分配金錢的能力，並且常對金錢心存感激，創造你與金錢的正向循環。 

第三名、獅子座 
反思過往 
九月群星逆行，天王星和冥王星攜手影響獅子座的工作事業，使你的職場運勢受到不小衝擊，過去在工作過程中遺留的小毛病或瑕疵，可能會被嫉妒你的人拿來大作文章，打擊你的事業並且讓你的聲望受損。另外，可能與合伙人因工作執行的細節有些爭執，在僵持不下的情況中，工作進度停滯無法向前，這個時候，請你以工作大局為重，該拉下臉時還是放低身段，別讓一時的面子以及情緒左右大局。這次在行星逆行之下所出現的事件，主要也是在提醒獅子座，是否過去在職場上樹敵太多、有更好的部分持續精進，反思你的處事態度會更有收穫。 

第二名、巨蟹座 
有收穫有失去 
九月群星逆行，土星與冥王星相鄰停留在巨蟹座的疾厄宮與關係宮，可能會有朋友向你借錢、或是預計要得到的還款遙遙無期，搞得你原先的財務規劃被打亂，需要用到錢的地方得要另尋出路，感情方面，原先壓在台面下的問題，在此期間會因為彼此溝通不良而浮出來，逼得你不得不去面對。提醒你，別總想著一定要把雙方之間的問題，解決到一定的程度，而是在過程中去看見彼此都為了對方做了哪些改變，即便是到最後結果不盡人意，也不枉曾經的努力。 

第一名、白羊座 
優點也是缺點 
九月群星逆行，水星與木星分別逆行白羊座的關係宮位與命宮，引發白羊座個性中的毛躁特質這段期間特別明顯，導致你在職場上的進退應對不太得宜，引起不少同事的質疑，就連上級領導都來特別關切，讓你做起事來感覺更加綁手綁腳、動彈不得。就連感情生活也遭受到不小程度的破壞，與伴侶很容易陷入口角爭吵而不歡而散，這段時間，你需要思考的是，容易衝動的個性能夠帶給你的益處，你可以怎麼樣去運用，而總是招來白眼的部分，你能夠怎麼樣去改進，讓身邊的人不再對你詬病。 

九月群星逆行 

十二星座【砥礪前行】關鍵字 

白羊【優點也是缺點】 

金牛【培養金錢觀念】 

雙子【永遠相信自己】 

巨蟹【有收穫有失去】 

獅子【反思自身過往】 

處女【看破完美愛情】 

天秤【不再選擇困難】 

天蠍【放下掌控慾望】 

射手【迎接生活變動】 

摩羯【學習靈活變通】 

水瓶【保持創意初心】 

雙魚【衝破十里迷霧】（編輯：賴禹妡）   

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】     

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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