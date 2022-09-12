大豹溪暴漲「沖走烤肉架」！眾吼：人命重要　驚逃畫面曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
影片發布在網上後，網友紛紛指責其危險行為「前幾天就報有颱風了還搞」、「看了一肚子火，颱風外圍環流影響台灣都不知道嗎！」、「製造海洋污染，該罰。還人命比較要緊勒...要緊就不該選在這種時候去」、「吃喝玩樂不知道生命的可貴與尊貴」。
據悉，影片中的新北市某救難組織曾於8月25日發文，「由於中秋假期9/9～9/11，氣候應該仍然炎熱，烤肉人潮預期會很多，有設站需求」、「連假三天，消防局有派人於大豹溪駐點，所以我們也配合協勤」。
事情爆發後，該組織於11日午夜發文說明「感謝各位教練、伙伴們今天臨危不亂做了最適當的危機處理。今天的水域狀況不佳，教練們判斷民眾不適合下水，但因我們僅是志工並無公權力可以驅離民眾，所以只能柔性勸導不要下水，並隨時觀察水域狀況」，「今天下午突然看到網路上在流傳今天洪水暴漲及撤離民眾的影片。由於原Po文者只Po影片沒有敘述。所以引發了許多群眾的留言及討論… 造成大家被誤解及污名化。我們是去當志工協助維護民眾的安全，卻被誤解為我們是聚眾烤肉的團體」，並向內部喊話「今日大家的表現真的很好，一切都依照程序。安全警戒、吹哨警告、疏散遊客、協助撒離」。（編輯：李惠婷）