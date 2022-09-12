桃園榮家「熱舞妹拉阿公摸胸」！醫支持：長照不該被限制

我是廣告 請繼續往下閱讀
姜冠宇醫師在臉書發文，表示雖然無法清楚了解桃園榮家的狀況，但認為長照本身能做的活動，不應該受限。認為若畫面轉移至金盞花大酒店，裡頭的長輩都是西裝筆挺的健康老爺爺，「他大方花錢買這些表演，你會罵他不像話嗎？」，姜醫師表示該活動會被詬病的點，應是不夠平權「沒有顧及到阿嬤也有看猛男跳舞、與猛男互動的權利啊」。
接著他提到現場經驗，敘說平時去機構訪視或遠距視訊，部分長者不願理睬，這使他們越來越懶得動和吞嚥，甚至憂鬱交加、身心惡性循環，護理師講再溫暖的話都無法送入他們內心。故認為若有活動能讓長者心情好，刺激他們的腦部血液循環，增加食慾和運動的耐受度，「這也是漸進增加長者的免疫力耶！」
他認為表演者若能注意感控措施，不擴大養護機構中的感染，活動細節沒有侵犯他人、觸犯法律、犯罪意圖的問題，也不會造成長者身體危害，「剩下的是我們自己加諸他人的道德觀感的問題而已吧，就當他是一個創意」，「機構是阿公阿嬤的，要走夜店風也是他們的喜好」。
最後關於長照技術與道德衝突面問題，他推薦一部1991年上映的日本動畫《老人Z》，表示可參照那個年代對長照科技的恐懼，可放在今日卻是極為正常的現象，以此得知「其實都是我們給予自己的限制罷了」。（編輯：李惠婷）