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桃園榮家「熱舞妹拉阿公摸胸」！醫支持：長照不該被限制

▲桃園榮家舉辦的活動中，發生熱舞妹拉阿公摸胸的橋段，姜冠宇醫師支持：「長照方法不該被限制」。（圖／臉書爆廢公社）
▲桃園榮家舉辦的活動中，發生熱舞妹拉阿公摸胸的橋段，姜冠宇醫師支持：「長照方法不該被限制」。（圖／臉書爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-09-12 07:51:01

近日網上瘋傳一段影片，是一名火辣女舞者向某安養機構中長者進行大尺度舞蹈動作，接著甚至拉其中一名長者的手摸胸，引發眾人熱議。對此，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇認為，若活動能吸引長者注意力，就能成功刺激他們的腦部血液循環，增加食慾和運動的耐受度，是在漸進地幫助增加長者的免疫力，「雖然桃園榮家是什麼狀況我不清楚，但是長照本身，不應該被限制想像」。

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7日桃園榮家舉行中秋晚會時，有一名年輕辣妹身穿性感內衣，在長輩面前大跳艷舞，一下躺在地上張開雙腿，下一秒又直接拉著一位阿公的雙手撫摸自己的胸部，畫面讓人看了血脈賁張，不過現場氣氛看起來十分歡樂。

▲桃園榮家舉辦中秋晚會活動，邀請火辣的舞者來跳舞娛樂長者，引起爭議。（圖/爆廢公社）
▲桃園榮家舉辦中秋晚會活動，邀請火辣的舞者來跳舞娛樂長者，引起爭議。（圖／臉書爆廢公社）
姜冠宇醫師在臉書發文，表示雖然無法清楚了解桃園榮家的狀況，但認為長照本身能做的活動，不應該受限。認為若畫面轉移至金盞花大酒店，裡頭的長輩都是西裝筆挺的健康老爺爺，「他大方花錢買這些表演，你會罵他不像話嗎？」，姜醫師表示該活動會被詬病的點，應是不夠平權「沒有顧及到阿嬤也有看猛男跳舞、與猛男互動的權利啊」。

接著他提到現場經驗，敘說平時去機構訪視或遠距視訊，部分長者不願理睬，這使他們越來越懶得動和吞嚥，甚至憂鬱交加、身心惡性循環，護理師講再溫暖的話都無法送入他們內心。故認為若有活動能讓長者心情好，刺激他們的腦部血液循環，增加食慾和運動的耐受度，「這也是漸進增加長者的免疫力耶！」

他認為表演者若能注意感控措施，不擴大養護機構中的感染，活動細節沒有侵犯他人、觸犯法律、犯罪意圖的問題，也不會造成長者身體危害，「剩下的是我們自己加諸他人的道德觀感的問題而已吧，就當他是一個創意」，「機構是阿公阿嬤的，要走夜店風也是他們的喜好」。

最後關於長照技術與道德衝突面問題，他推薦一部1991年上映的日本動畫《老人Z》，表示可參照那個年代對長照科技的恐懼，可放在今日卻是極為正常的現象，以此得知「其實都是我們給予自己的限制罷了」。（編輯：李惠婷）

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