烤肉「用它」跟鐵網掰掰！成品每盤秒殺 網：生活智慧王
中秋連假期間，雖部分地區受梅花颱風影響落雨，但絲毫不減民眾對烤肉活動的熱情，就有人在這次的聚會中發現一個「秘密武器」，他利用該物取代普通烤網又慢又易焦的缺點，製作出完全不同風味的肉品，將方法上傳網路後引得眾人熱議，直呼「生活智慧王欸！」
原PO於臉書社團《爆怨公社》中發文，表示自己這次為烤肉準備與以往完全不同的器具，接著他曬出多張照片，只見烤爐上頭確實沒有烤網，而是改用不鏽鋼篩網，影片中肉品在炭火上不停翻炒，隔著螢幕似乎都能聞到肉的鹹香與炭香的絕妙融合，令人看了口水直流，「烤肉前每個人都說我買這個頭殼歹起（腦袋壞掉），現在呢？每盤秒殺是什麼鬼，還叫我快一點！」
這種新式的烤肉方法震驚許多民眾，「感謝大神指點迷津，讓我又學會了一招」、「好聰明唷～有機會也要試試」、「這招學起來」、「天啊 太聰明了吧 氣死人 太晚看到」；部分人認為這料理方法已脫離烤肉範圍，「方便是方便，可是這樣就失去了原本烤肉的樂趣，這樣已經是變成炒肉而不是烤肉」、「年輕人不講武德，說好烤肉的，變炒肉...XD」。
對此，原PO回應這是在「烤不一樣的肉」，並提醒有心想嘗試的民眾「厚切的東西記得加個蓋子、沒有油脂的食物或是容易粘黏的食物記得刷點油、可以搭配蒜頭，蔥花，香菜。推薦最好吃的是炭火烤炒高麗菜＋蒜頭醬油和青龍椒＋醃好的豬肉」。（編輯：李惠婷）