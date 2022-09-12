新蔬食主義「斐得蔬食」熱浪襲捲夢時代 祭月月優惠搶客
隨著蔬食人口的成長、現代人對健康飲食需求的提升，以蔬食飲食為主軸的「斐得蔬食」餐飲體系，不畏疫情，陸續開啟台中、高雄展店計畫。「斐得蔬食。熱浪來襲」進駐高雄夢時代3樓，延續新蔬食主義，提供多元創意的「南洋、歐式、台式」等多國風味餐點、火鍋，以及各式飲品，道道挑動味蕾。更祭出月月優惠券等多重優惠吸客。
斐得蔬食創辦人田乃文表示，近年來受到疫情影響，餐飲產業面臨嚴峻考驗，許多品牌在經營上面臨縮小營運的規模，甚至暫停營業。危機下的轉機，許多餐飲人才面臨轉職，心疼他們的好手藝外，也能為其打造與品牌一起打拼的蔬食餐飲體系，都讓展店計畫更為順利且無縫接軌。
「斐得蔬食。熱浪來襲」進駐高雄夢時代3樓（統一夢時代百貨連通口），現場以質感木桌椅、綠色植栽及舒適通透的用餐環境，打造更為開放的用餐環境，卻不失隱密，不僅如此，店內可容納超過100個座位，適合家庭、親友聚會等各式需求。
多年來斐得蔬食餐飲體系以減少全球肉食炭排量、減少因畜牧業造成的環境汙染、永續經營地球村、避免自然生態破壞及推廣蔬食，讓更多人願意體驗蔬食為品牌使命。斐得蔬食9月起陸續在台中金典百貨三樓、台中秀泰、高雄夢時代三樓、義享天地等陸續展店，不斷在蔬食餐點上追求卓越。
慶祝高雄夢時代開幕，業者推出多種優惠，用餐更有寵斐粉無極限月月優惠券，9月用餐，送孟買咖哩（價值260元）、10月用餐，送水果黃金泡菜炸豆皮（價值138元）、11月用餐，免費升級套餐乙份（價值160元）、12月用餐，贈主廚甜品乙份，2023年1月用餐，送章魚燒薄餅乙份（價值260元），總價值1000元，送完為止。