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下半年內需迎來曙光！專家揭影響抬升因素

▲端看第3季餐飲、零售業表現，雙雙7月營收均創歷年同期新高，內需產業即將迎來勝利的曙光。（示意圖／取自unsplash）
▲端看第3季餐飲、零售業表現，雙雙7月營收均創歷年同期新高，內需產業即將迎來勝利的曙光。（示意圖／取自unsplash）

記者鄭妤安／台北報導

2022-09-13 11:12:10

台灣內需產業自2020年起至今（2022）年上半年，飽受新冠疫情打擊，然而，近期端看第3季餐飲、零售業表現，雙雙7月營收均創歷年同期新高，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真接受《NOWnews今日新聞》採訪時，針對內需產業即將迎來勝利的曙光指出，下半年的所得變化、通膨情況、邊境開放以及數位轉型，將影響產業抬升程度，並表示對下半年不動產業整體看法趨於謹慎，同時預估營建業表現將趨於好轉。

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台灣上半年因國內本土疫情反覆爆發，使得餐飲業、零售業等內需產業低迷，劉佩真表示，下半年狀況會相反過來，製造業終端的應用市場，也就是外銷部分，需求將轉為疲弱，「半導體近期雜音多，客戶拉台力道減弱，相對會影響外銷接單，甚至是出口成績」，取而代之是內需表現會逐步獲得改善，支撐台灣經濟下半年的成長動能。

餐飲業自2020年起，飽受新冠肺炎打擊，2020年、2021年連2年全年營收衰退，近期似乎終於看見曙光。從第3季的餐飲、零售業的表現上，已可見明顯反彈，經濟部統計處發布7月流通餐飲業營收統計中，零售業及餐飲業營收均創歷年同期新高，雙雙皆登「最強7月」寶座，年增17.2%及75.8%，成功拿下雙位數成長。

此外，觀察今年前7個月累計營收，零售業、餐飲業表現創歷年同期新高及次高，顯示台灣內需已回歸疫情前水準。

劉佩真指出，下半年的所得變化、通膨情況，以及邊境開放的程度，皆攸關餐飲、觀光、運輸、會展，或是零售等整體內需的景氣復甦力道，此外，消費型態的改變，服務業者在數位轉型上，是否能以虛實整合的方式來提供服務，也會影響產業抬升程度。行政院主計總處曾預估，今年全年民間消費可成長3.03%，明年受惠於跨境旅遊、將再成長4.88%。

然而，劉佩真對於不動產業下半年整體的看法卻趨於謹慎，去（2021）年三級警戒之後，下半年遞延性買盤，再加上低利率以及資金充沛，使得整體房市價量齊揚，但是今年下半年明顯感覺到7、8月份整體房市表現不如預期，雖然疫情在7月份已經有趨緩，但受制於通膨效應，美國聯準會持續升息，國內央行跟進動作，因此民眾在購屋利息的負擔上，會承載較多壓力。

另外，在房市政策上目前還尚未有鬆綁的跡象，加上兩岸關係緊張氛圍，也會影響到高資產人士對於在豪宅市場置產的疑慮，更何況金融市場仍然動盪，房市的表現也從去年的價量齊揚，轉呈緊縮。

劉佩真也提到，根據7月景氣調查最新報告，營建業測驗點結束先前連續數月下滑態勢，轉為上揚。下半年營建業時序進入年底趕工潮，加上政府也開始針對營建業者提出風險對策，像是在工程材料方面，建議業者用單獨採購的方式，來轉移營造業者所要承擔的直接風險，同時，因應節能減碳以及淨零排放趨勢，政府將增加公共工程的維修預算，上述因素使得下半年營建業預估表現將趨於好轉。

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