漢堡王7組買1送1！再推起司牛脆雞堡 雞薯條優惠到今天
漢堡王9月霸王省不只祭出7組買1送1優惠，還有最低下殺54折的個人超省餐折扣。即日起至10/31更全新推出「荒野小怪獸起司牛脆雞堡」，可以一次吃到牛雞雙拼的雙重美味。單人推薦獨享超值自由配：1漢堡＋1點心＋1小飲料只要109元，個人獨享豪華餐4件組：1漢堡＋2點心＋1小飲料優惠價則是159元。獨家雞薯條嚐鮮價49元，優惠只到今天，要吃要快！
漢堡王9月霸王省，包括脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、茶花綠茶(中)、中可、薯條(Ｍ)、辣薯球及超值早餐裡的美式研磨(中)咖啡，共有7組買一送一優惠。最低下殺54折的個人超省餐，只要100元就能吃到經典脆雞堡或脆洋蔥牛肉堡＋小薯＋雞塊(4入)＋小可；或是花生培根牛肉堡＋雞塊(4入)＋中可、起司醬洋蔥圈牛肉堡＋小薯＋雞塊(4入)＋小可，兩組都只要109元就可以吃超飽。
即日起至10/31更全新推出「荒野小怪獸起司牛脆雞堡」，以經典的火烤牛肉排搭配外酥內嫩的脆雞，再淋上濃郁黃金起士醬及BBQ醬的雙醬美味，配上新鮮生菜與美式起士片，肉食系饕客也能吃得超滿足。而漢堡王9月獨家開賣的「雞薯條」，首週嚐鮮價49元優惠只到今天，明起以加購價55元（原價69元）供應。
官網上還有單人推薦獨享超值自由配：1漢堡＋1點心＋1小飲料只要109元，從小華堡、辣味小華堡、雙起司牛肉堡等，搭配5塊雞塊、辣薯球(中)、蘋果派、中洋蔥圈等點心和小飲料只要109元。
另外，個人獨享豪華餐4件組則是：任選1漢堡（花生香菜刈包烤牛堡、法式第戎烤牛堡、小華堡、辣味小華堡、小怪獸香豬脆雞堡、花生培根脆雞堡、華鱈魚堡、雙起士牛肉堡）＋2點心（雞塊4塊、BK雞翅1對、蘋果派1個、中份辣薯球、中份洋蔥圈、中份薯條）＋1小飲料（小杯百事可樂、小杯綠茶、冰淇淋、小杯研磨咖啡），組合優惠價只要159元。
而拿坡里9/8(四)～9/21(三)推出週年慶一連串超狂優惠，最受歡迎的6塊炸雞只要239元、大披薩不限口味全部也239元；甚至還有划算加價購，香草烤雞翅、香酥雞塊、現炸脆薯、瓶裝汽水都只要銅板價，最低29元起就能加點，划算吃到飽也能守住荷包。