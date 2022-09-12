拿坡里瘋了！6塊炸雞、大披薩通通239元 加購8雞塊69元
拿坡里瘋了！9/8(四)～9/21(三)週年慶一連串優惠超狂，最受歡迎的6塊炸雞只要239元、大披薩不限口味全部也239元；甚至還有划算加價購，香草烤雞翅、香酥雞塊、現炸脆薯、瓶裝汽水都只要銅板價，最低29元起就能加點，划算吃到飽也能守住荷包。
拿坡里慶祝生日，推出超狂週年慶，9/8(四)～9/21(三)主打6塊炸雞或6塊烤雞只要239元（原價312元），而且6塊炸雞再加30元還可以升級為「6塊咔滋雞腿」；大披薩則是不限口味，全部18種通通也只要239元（原價349元）。而且週年慶優惠更是外帶內用都適用。
怕大家吃不夠，還大方列出眾多加點優惠寵客，加購香濃雙份起司(大)只要49元，香酥雞塊(8入)加購價69元；現炸脆薯和1250ml的瓶裝汽水，都只要29元就能加點。推薦大家最划算的吃法，是原價89元的香草烤雞翅(4入)，現在加價購只要49元。
另外，達美樂9/12～9/18限7天，外帶限定「四喜系列」小披薩168元起，包括「海鮮戀人四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、經典四喜、超值四喜」共有7種口味可以任選；若選購「超級老饕四喜、嚴選四喜」則需加價40元。