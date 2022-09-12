披薩店優惠總整理！達美樂外帶小四喜168元 限時吃7天
達美樂又推出披薩限定優惠好康，9/12～9/18限7天，外帶限定四喜系列小披薩168元起，共有7種口味可以任選。而拿坡里週年慶推出大披薩特價239元，不僅口味任選，而且外帶內用都適用優惠。
達美樂9/12～9/18限7天，外帶限定「四喜系列」小披薩168元起，包括「海鮮戀人四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、經典四喜、超值四喜」共有7種口味可以任選；若選購「超級老饕四喜、嚴選四喜」則需加價40元。
達美樂日前才以99元震撼價掀起一波購買熱潮，不少網友這次忍不住說「99元回不去了」。事實上，與達美樂原本就有的外帶小披薩半價常態優惠相比，以目前訂價最便宜的355元小披薩來試算，這次活動約再便宜近10元左右。
而拿坡里9/8(四)～9/21(三)慶祝週年慶，推出大披薩特價239元（原價349元），不僅口味可以任選，而且外帶內用都適用優惠。記者實際操作優惠訂購頁面，選擇「外帶」的話，大披薩全部18種口味都已貼心標示能以239元訂購；不過要提醒民眾，若選擇「外送」則是349元喔。同時發現選擇今日取餐的話，有部分地區門市已滿單，想趁優惠吃一波好料的民眾，記得提早訂餐以免向隅。