北漂妹爽遇套房「月租不到8千」！網見房東1句：不想租妳
現在越來越多南部青年北漂打拼，租屋的需求也逐漸升高，對此就有一名北漂妹在網路上透露，她日前去看房時，只是多問了有無曬衣的空間、能否申請租屋補助等問題，房東就回覆自己有3間房，建議她先去別的地方多看看，令她感到十分困惑「是不想租給我嗎？」貼文曝光後立即引起熱烈討論。
該名網友在Dcard中貼文，她以「屋主這麼說是有什麼意思嗎？」為題，表示自己北漂上來工作，在租屋網站上看到一間不錯的小套房，一個月租金僅7900元，不過因為資訊欄只介紹了地點優勢，因此看房時她順便詢問房東關於有無曬衣的空間、能否申請租屋補助等等，而對方回應有共用曬衣空間可以申請，只要多加費用就好，還說本身有3間房可以看，建議她先去別的地方多看看，讓原PO聽完疑惑問：「看房看到現在，第一次被主動建議多看看，是這間房間有什麼問題還是不想租給我嗎？又或者是我想太多了？」
貼文一出，網友們見到亮點，紛紛留言點出關鍵，「因為你問補助吧」、「就是不想租給你了」、「肯定是不想讓你用補助」、「其實就是不想租給你了」、「你申請租屋補助他就要多繳稅，覺得麻煩所以勸退妳」。
但也有網友認為，「其實沒有在當下聽到雙方語氣很難知道實際情況，也可能房東只是客氣，或是單純要你好好決定再來簽約，免得到時候大家不開心」。（編輯：賴禹妡）