颱風繞道台灣3年！日本都納悶 網笑：「台風」台灣管的
台灣已經連續三年沒放過颱風假，近期的中度颱風「軒嵐諾」帶來豐沛雨勢後向北離開，而中秋連假期間的中颱「梅花」強度略減，未來也逐漸向北朝中國華南沿海前去。種種狀況令不少網友震驚，更有人PO出日本NHK所貼的近年各月份颱風的主要路徑圖，直喊「直接略過台灣是什麼意思？」
原PO於PTT上發文，首先貼出日本放送協會NHK的各月份颱風主要路徑圖，接著質問「我就問，現在是怎樣？資方颱風？直接略過台灣是什麼意思？ 要確定欸！！！ 現在的颱風是怎樣？ 有沒有這方面的八卦？」。此外，立委王定宇也在臉書發出這張颱風路徑圖，笑說：「啊，連日本好友都納悶了！」
據悉，此圖為NHK網站上引用自日本氣象廳的圖片。據日本統計每年平均會出現26個颱風，而在這張預估的主要路徑圖中，7、8、9、10月的颱風往台灣北方行徑，6、11、12則吹向西方，沒有一個會行經台灣本島，因此引起眾人熱議。
網友對此都頗感有趣，笑稱「NHK都說台風了，台灣的風台灣管的」、「中央山脈：沒一個敢來挑戰」、「會怕就好」、「中央斬颱刀有多久沒切颱風了」、「好久沒放颱風假了，小孩都不知道什麼是颱風假」、「是氣象武器，我們加了氣象武器」。（編輯：李惠婷）