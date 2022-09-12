又考驗果粉信仰！AirPods Pro 2推專屬掛繩 驚人價格曝
又是考驗果粉信仰的時間！日前蘋果公司舉行秋季發表會，除了介紹iPhone14系列的新功能，還推出AirPods Pro第2代，只見AirPods Pro 2不僅性能大升級，充電盒還設計了掛繩孔，讓使用者免去遺失的煩惱，而蘋果公司也在美國官網悄悄上架專屬AirPods 2的Incase外殼掛繩，一條要價12.95美元（新台幣約400元），掀起網友熱議。
蘋果公司在發表會中透露，AirPods Pro 2搭載了全新H2晶片，讓「主動式降噪」效能提升最高達2倍，還推出「個人化空間音訊」帶來更沉浸式的音效，音質性能大幅提升，甚至在耳機握柄上設計配合手勢滑動調整音量的功能，強大升級讓許多果粉興奮。
此外，AirPods Pro 2的充電盒也有所提升，不但具備了U1晶片，可支援「精確尋找」功能，盒身還附有掛繩孔，可以讓充電盒掛在包包上，不怕遺失，且擁有IPX4等級的抗汗抗水功能，在任何環境下都能方便使用。
有了掛繩孔，蘋果公司當然也推出專屬掛繩，近日在美國官網上架了一款AirPods 2的Incase外殼掛繩，質地為柔軟的編織線，長度23.5公分、寬1.07公分、重量約4.54公克，一條價格為12.95美元（新台幣約400元），但目前台灣官網仍未發布販售消息，若真的想購買，只能等待上架或是找代購幫忙購買。（編輯：賴禹妡）
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