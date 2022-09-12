她姓「阮」買飲料！店員幫寫名 見杯身1字驚：誤會大了
不少手搖飲店為了辨識現場客人，都會詢問顧客的姓氏並寫在杯子上，避免給錯商品，不過近日就有一名女網友指出，她明明姓氏是「阮」，跟飲料店員講完之後，卻看到杯身寫的是「卵」，讓她無奈直呼：「上次訂位被寫『軟』，這次店員直接不演了。」
該名網友10日在Dcard中貼文，她以「欸不是，這誤會太大了」為題，表示近日去飲料店買冰搖紅茶時，店員問「請問小姐貴姓」，她回答姓阮之後，拿到飲料一陣子突然發現，杯身的姓氏竟被寫成「卵」，讓她崩潰喊：「上次訂位被寫『軟』，這次店員直接不演了。」
貼文一出，網友紛紛留言，「以後都說姓陳比較快啦」、「同姓擊個掌，有時候懶得解釋我都會說我姓王」、「我也是特殊姓氏，現在買東西訂位已經放棄用自己的姓了，直接用男友的」、「我覺得阮應該算很常見的姓氏吧，至少比起卵而言」、「真的有卵姓，你沒跟他講耳部阮寫錯也不能怪他啦」。
不過，也有在飲料店工作的網友透露，「其實夥伴們遇到很少見的姓氏真的會很慌張 排隊很長的時候思考的時間就更短了，遇到很在乎姓氏的客人，他們會兇夥伴，其實夥伴們都很辛苦，希望大家能夠多點鼓勵少點謾罵」，還有人建議，「可以直接說阮經天的阮，公眾人物同姓氏就可以拿出來說，人家一聽就不會寫錯了」。（編輯：賴禹妡）