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柚子皮先別丟！農糧署教「4大妙用」　可變蚊香、洗碗精

▲柚子的果肉香甜可口，不過柚子皮卻鮮少人去使用，都是吃完就丟。（圖／記者葉政勳攝）
▲柚子的果肉香甜可口，不過柚子皮卻鮮少人去使用，都是吃完就丟。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2022-09-12 17:08:10

中秋節除了賞月、烤肉之外，吃柚子也是一大傳統之一，雖然柚子的果肉香甜可口，不過柚子皮卻鮮少人去使用，都是吃完就丟，對此農糧署就分享4個柚子皮的使用妙招，讓民眾過完中秋節仍可以享受到柚子的好處！ 

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農糧署指出，柚子皮可以製作天然蚊香，因為柚子皮白色部分能助燃，綠色部分能驅蚊，將皮剪成細絲後，再曬至完全乾燥，乾燥後會變為黃褐色，就可以點燃當作蚊香使用了，也能變成健康烤肉醬，準備材料有柚子果肉1/2顆、梨子1/4 、洋蔥1/4顆、蒜頭3顆、蔥段1根、醬油膏100毫升、味醂30毫升、米酒1大匙、蜂蜜1/2小匙、香油1小匙，製作方式則先將食材切成小塊，以果汁機等攪打均勻即可。 

▲（圖／翻攝自農糧署粉專）
▲農糧署分享4個柚子皮的使用妙招，讓民眾過完中秋節仍可以享受到柚子的好處。（圖／翻攝自農糧署粉專）
接著農糧署透露，柚子皮還可以成為天然洗碗精，油膩餐具立馬可以洗乾淨，「柚子皮去除白色部分，綠色部分切成小段，放進玻璃瓶倒入75%酒精，蓋過柚子皮，靜置一週，將柚子皮過濾，就是柚子萃取液了」，調配比例則為柚子萃取液1：椰子油起泡劑1：水3。 

最後則是紓壓柚子湯，農糧署表示，先將柚子皮洗乾淨，表皮畫上幾刀，讓皮內的精油容易釋放，丟進浴缸內放熱水泡澡，不僅能放鬆身心，還能促進血液循環，使疲累一掃而空。（編輯：賴禹妡）   


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