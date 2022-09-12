詐騙集團多角化經營！高雄夜店成幌子 14嫌落網遭移送
近來假投資詐騙案件增多，刑事局深入分析後發現，詐騙集團於通訊軟體LINE上廣發投資訊息誘騙民眾上當，民眾點入該等連結後加入投資群組，再由詐騙集團在其中扮演老師、助理等角色，鼓吹民眾加入會員跟隨老師操作股票、期貨及虛擬貨幣等標的，期間為取信民眾，更會誆稱投資獲利，出金到被害人帳戶，使被害人信以為真投入更多資金。
刑事局深入追查，在高雄地區鎖定兩處詐欺水房與相關涉嫌人，立即報請橋頭地檢署指揮偵辦，並與高雄市刑大、楠梓分局、台南市第六分局共組專案小組，經長期蒐證後認為時機成熟，遂向地檢署及法院聲請核發拘票、搜索票，於8月30日執行拘提、搜索，查獲蔣○○等14名犯罪嫌疑人到案，並查扣現金贓款467萬元、進口高級轎車6部、金融帳戶、電腦、手機一批及三級毒品喵喵分裝機具、毒品咖啡包5,496包等證物。
刑事局表示，警方在偵辦期間發現，該詐騙集團成員相當狡滑，利用夜店、餐廳等作為幌子，以該等處所人潮眾多、進出複雜作為掩護，讓警方無法鎖定集團成員，且提領金額相當龐大，甚至曾發生車手黑吃黑捲款逃逸事件。另外，警方於一處詐騙水房之頂樓更查獲大批毒品咖啡包、原料、分裝機具等，在在證明詐騙集團已多角化經營。
警方也再次呼籲「天下沒有白吃午餐」遇有投資訊息一定要小心查證，千萬不要輕易相信標榜「高獲利」、「高報酬」的投資訊息，以避免落入詐騙集團圈套，後悔莫及。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。