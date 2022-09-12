台灣黑熊納生態給付！「生態薪水」最高年領16萬

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林華慶解釋，生態服務給付推動初衷即在於保育既是公益價值，其成本自然也應由全民共同分攤，不該只由特定人負責。因此，在農委會主委陳吉仲支持下，林務局補助各縣市政府實施「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，針對特定區域給付「生態薪水」給配合制度的友善生產者與在地居民，作為他們代全民良善管理土地、維護保育公益價值的報酬。
陳吉仲表示，農業與保育密不可分，把保育做好，才能永續。生態服務給付為國家推行綠色環境給付政策的重要環節，因為農地不只具備生產功能，更是許多物種的棲地。石虎、草鴞、水獺與水雉四種物種及棲地的生態給付有良好成效，本次納入黑熊，後續若有其它物種需要，也會新增納入，農委會全力支持。
在中央脊梁山脈國有森林生態廊道庇護棲地下，加上商業性獵捕有效抑止與民眾保育意識提升等因素，台灣黑熊已逐漸出現在部分淺山周邊村落，因此近年偶有黑熊出沒聚落或入侵農園的事件發生。
林務局指出，經過加強宣導，許多部落或社區居民一旦發現黑熊出沒或受傷，已願意主動通報並協助搶救，也顯示黑熊保育成效與山村社區的認知及態度有極大關聯。林務局歸納黑熊保育需求與近年黑熊出沒通報紀錄與救傷經驗，繼原本的石虎、草鴞、水獺與水雉，新增台灣黑熊生態服務給付示範計畫。
林務局表示，台灣黑熊生態服務給付包含社區巡護監測、入侵自主通報兩部分獎勵，巡護監測給付由在地部落社區成立巡守隊，巡守黑熊潛在棲地、通報違法獵具與野生動物誤中陷阱、協助宣導老舊陷阱套索更換為精準式陷阱、協助保育宣導，每年每隊核發最高6萬元獎勵金；若巡守範圍內拍攝到黑熊影像，每次發給最高5萬元獎勵金，每年以2次為限。
自主通報給付係民眾發現疑似黑熊入侵畜禽舍、工寮、果園等個人農事場域，不危害其生命並立即通報所在林區管理處並勘查確認，且將食物、廚餘等吸引源確實移除或收納完整，每場域發給獎勵金3000元；若再配合架設自動相機監測3個月且維護拍攝狀態，再核發5000元獎勵金。另外，針對突發的黑熊救傷事件，也將以專案給予積極參與救傷的民眾獎勵金。
首階段投入生態給付方案的10個縣市政府、在地輔導團隊，以及參與方案的農友、社區今日也出席記者會，在苗栗卓蘭鎮鄰近鯉魚潭水庫南岸的山丘上經營生態農場的陳菊英分享，當地是典型淺山地形加上畜養雞鴨，農場常有石虎前來光顧，陸續減損了約30隻家禽，設置捕捉籠發現石虎後，通報縣政府而開始接觸生態服務給付方案，雞舍經過補強石虎不再侵擾，也逐漸認同石虎保育的重要性，更號召社區成立巡守隊，守護人與野生物共享的淺山環境。
在高雄美濃種植野蓮的李煥生，成片浮葉水生的野蓮為度冬水雉提供了停棲繁殖場域。為了讓水雉安心生育，他努力維持野蓮水田植生環境，不驅趕野鳥、也不灑播含農藥的稻穀，在從事農業生產的同時也維護了生態環境。
花蓮南安部落的布農族青年林泳浤，發現山巒環繞、水源充沛的家園放眼望去都是慣行農田，感到可惜，返鄉後便投入友善耕作，也參與了生態服務給付計畫，引領族人了解耕作環境改變帶來的生態價值，用心投入的成果讓南安田區成了台灣特有魚種「菊池氏細鯽」及瀕臨絕種野生動物「柴棺龜」的庇護地，將部落傳統與自然共存的智慧帶回眾人的視野內。
歐亞水獺在台灣僅存於金門，過去許多金門居民卻不知水獺的存在與獨特性。2021年古寧頭社區開始參與生態服務給付，社區總幹事李俊龍與古寧國小老師陳緯武合作，古寧國小師生們學習如何巡查與記錄，他們維護社區友善水獺的環境，也記錄水獺足跡、排遺與棲地環境，讓學生們從小扎根，更凝聚村民維護社區與水獺共存的生活環境。