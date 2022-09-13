反骨酷炫找泰店員「抓女友到柬埔寨」整人！柔柔哭倒在地
YouTuber團體「反骨男孩（Wackyboys）」近日釋出到泰國員工旅遊的影片，在遊山玩水的片段中，能窺見成員彼此之間的好感請。其中一段是酷炫突發奇想，與泰國店員串通，煞有其事地將女友柔柔拉至店外，並喊著要送她到柬埔寨，柔柔被突如其然的狀況直接嚇哭，甚至跌倒在地。
反骨男孩於11日發布到泰國員工旅遊的影片，其中一段是眾人在便利商店，酷炫表示女友柔柔因聽聞柬埔寨打工詐騙事件中，有不肖人士會於泰國抓人至柬埔寨販賣，因此一直膽顫心驚，於是心生整人計畫，與當地店員串通，趁柔柔結帳時上前搭訕，接著二話不說抓著她肩膀往店外拖。
突如其來的變故讓柔柔嚇得直尖叫，甚至不小心跌倒在地，酷炫將她扶起後調侃「送妳去柬埔寨啊」，接著店員使命必達，將還驚魂未定的柔柔繼續往店外拉，酷炫後續趕緊上前抱住安撫，也坦白這是自己找店員串通的整人戲碼，但柔柔仍是心有餘悸地狂掉眼淚，孫生為緩和氣氛還安慰「沒事，Bump會救你」，讓其破涕為笑，酷炫則最後笑稱是七夕驚喜，並說「完了，我開這玩笑會被罵！」
網友回覆「孫生講話真的超好笑 沒事 bump會救你喔」、「柔柔這集太可憐了啦，希望下次換拍柔柔整酷炫～」、「酷炫一定每天都在絞盡腦汁的想， 怎樣我才會被罵，一天沒被罵就會不舒服」、「酷炫對柔柔開的玩笑有點過頭，真的要加倍補償柔柔，不然會被眾人圍毆。不過柔柔的個性真的很nice，看得出來很愛酷炫」。（編輯：李惠婷）