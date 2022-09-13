「點魷魚來洋蔥圈」奧客怒留1星嗆聲！店家曝證據打腫臉
多數人都曾有到外面店家用餐的經驗，在尖峰時刻免不了會出現送錯餐或是久久未上菜的狀況。不過就有民眾指控拉麵店送錯餐「點魷魚來洋蔥圈」，後續更不滿店家態度上網留下1星評價並嗆聲，但店家卻直接公布監視器畫面，直接打腫這位客人的臉。
一名拉麵店員工在臉書《爆料公社》公布Google評價截圖，只見有客人在店家的評論區留下1星負評並嗆聲「櫃檯換個人，耳包！點魷魚圈送上來洋蔥圈，反應了還說我們講錯，臉色又臭，我口氣很差膩？欠你多少？不會聽人家點餐麻煩菜單換一下 我們看的懂字」。
隨後店家也在下方反擊「請你有水準點！什麼是耳包？ 菜單上就沒魷魚圈，你是要跟誰點魷魚圈？ 你拿到單子不會先確認嗎？你拍的單子上不是已經叫你要先確認了？ 菜單剛換完，是要再換什麼的菜單啦！？就說沒魷魚圈你！就算講得再清楚再兇狠，我們也炸不出來！拜託你下次不要再來了」，並公布櫃台監視器畫面打臉該客人，證實當時客人口中講出的確實是「洋蔥圈」。
不少網友看完打臉影片後，也紛紛笑稱「奧客說錯也要凹」、「像這種明明是自己口誤硬要留不實評價的，支持店家提告損毀店譽」、「預設立場以為店家忙到出錯，殊不知是自己少帶頭上的東西出門」、「還好有錄音到可以還原當時情況，不然後來客人怎麼灰都說是店家問題，店員被誤會真的有苦說不出」。（編輯：潘毅）