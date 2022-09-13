台人到日可申請電子簽！林氏璧曝7重點：這1物還是不能忘

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1、對象：居住在台灣，國籍為台灣者。
2、以商務、探親或觀光等短期停留（短期滞在）要入境日本的場合，可以在Japan eVISA網站線上申請簽證，發行電子簽證。
3、目前規定須有日本的受入責任者（企業，學校或團體等）幫忙在入國者健康確認中心（ERFS）申請，拿到受付濟証的這件事情並無改變，白話一點就是還是得找一個旅行社或日本公司負責你在日本若染疫後的後續安排。
4、目前到交流協會申請的預約還是很擁塞，鼓勵大家使用線上申請。已經預約好的可以改為線上申請，如果是預約高雄事務所者，請寫電子郵件取消（標題註明要取消預約）。若是台北事務所，則不需要取消。
5、若無特別情形，從申請隔天開始五個工作天會發行電子簽證。但若因對申請內容有疑義，或人數太多等問題，則會視情況增加天數。
6、費用需要到交流協會窗口以現金支付。審查完後會有電子郵件通知，收到後再去繳費。
7、本次僅限短期停留90天內的單次簽證。如果欲申請多次簽證（9月7日起開放可申請），仍須預約現場辦理，無法線上申請。
最後，林氏璧認為日本這次是玩真的，想達成一天入境五萬人的上限，雖仍有申請簽證和受付濟証的規定，但已是前進了一大步。林也認為，10月可能會接著把取消入境上限，可能會考慮開放自由行甚至免簽，他也開心表示，「各位日本自助旅遊中毒者們，可以開始超前佈署看看你快三年沒有打開的日本訂房網站，規劃一下了」，先確認目前旅館假前，若日後開放自由行，價格可能會與現在完全不同。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。