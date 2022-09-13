高速公路路肩驚見短裙妹遛狗！真實原因惹眾怒：太誇張了
中國近日發生一起神奇事件，10日浙江省杭甬高速公路上出現一名女子在路肩遛狗，背後還跟著一輛黑色轎車，大搖大擺地一起在車流量大的路上散步，經過的車輛都感到相當傻眼，也有民眾打給高速公路警察報案。後經警方調查，原來是愛犬疑似暈車，男子才將車停靠路邊，讓女主人下車帶狗狗散步。
據陸媒報導，10日有民眾在大陸浙江省杭甬高速公路從寧波往杭州的路上，發現有一輛黑色轎車突然變換車道，切到路肩後停靠，接著一位女子從車上帶下一隻小狗，接著開始在路肩散步，而黑色小客車則跟在女子與狗狗後方慢慢行駛。
這一幕被高速公路上的監視器拍攝下來，警察表示當時接獲用路人報案，於是立刻前往了解，而黑色轎車的車主表示，因為當時同行女性友人的愛犬疑似暈車，於是提出想下車散步透氣的要求，男子便將車開至路邊，讓女子帶狗狗到路肩散步，想緩解小狗不適的狀況。
警察說明，已對當事人進行嚴厲的道路安全教育，並對黑色轎車違規停至路肩的行為開罰。而女子在路肩遛狗的影片在網路上傳開後，令不少網友感到憤怒「簡直是找死，這可是國道欸，不是你家的院子」、「狗狗暈車一定很不好受，但在國道路肩上停車到底是怎樣」、「找個休息區停車不好嗎，連人帶車還有狗都隨便你休息，幾公里就一個休息站，根本花不了多少時間」。（編輯：李惠婷）