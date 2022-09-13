摩斯限時新品「特A級七星米漢堡」 抽北海道雙人機票
▲摩斯漢堡招牌米漢堡，期間限定「鮭魚天婦羅珍珠堡」、「明太子可樂餅珍珠堡」限量9/16～10/31上市，採用北海道連續12年榮獲日本穀物檢定協會評選最高榮譽「特 A 級」的「七星米」打造。並同步開跑「2022米漢堡達人抽獎活動」，凡消費者購買任一米漢堡，有機會抽中一年份米漢堡；消費「鮭魚天婦羅珍珠堡」或「明太子可樂餅珍珠堡」，可再加碼抽價值50,000元的「北海道雙人來回機票」。（圖／記者蕭涵云攝）
摩斯漢堡最具代表性的招牌米漢堡又有新成員，今（13）日宣布期間限定「鮭魚天婦羅珍珠堡」、「明太子可樂餅珍珠堡」限量9/16～10/31上市，採用北海道連續12年榮獲日本穀物檢定協會評選最高榮譽「特 A 級」的「七星米」打造秋季美味。並同步開跑「2022米漢堡達人抽獎活動」，凡消費者購買任一米漢堡，可憑發票登錄參加抽獎；或使用註冊會員的摩斯卡消費任一米漢堡、免登錄發票，即有機會抽中一年份米漢堡。消費北海道米系列商品「鮭魚天婦羅珍珠堡」或「明太子可樂餅珍珠堡」，可再加碼抽價值50,000元的「北海道雙人來回機票」。
摩斯漢堡的經典米漢堡，延續31年的美味堅持，每年推陳出新打造全新滋味寵客，繼年初推出「超級大麥」系列商品 ，秋季隆重打造「北海道七星米」頂級米漢堡新品。日本高人氣的北海道「七星米」，連續12年榮獲日本穀物檢定協會評選最高榮譽「特A級」，命名源於北海道可見滿天星辰的璀璨夜晚，以當地純淨空氣、肥沃土壤與清澈水源，孕育出「七星米」粒粒分明又黏度適中的軟Q口感，香氣十足。
摩斯漢堡秋季嚴選來自北海道的鮮嫩秋鮭製成鮭魚天婦羅，切塊後搭配洋蔥、胡蘿蔔、四季豆，並淋上以柴魚昆布醬油為基底、加入台灣黃金蜜桔熬製的天丼醬，期間限定推出「鮭魚天婦羅珍珠堡」，塊狀的鮭魚肉質緊實、搭配脆口蔬菜咬起來很過癮，鹹甜醬汁咀嚼中還迸發蜜桔清爽的鮮香；另一款「明太子可樂餅珍珠堡」，則以北海道綿密的馬鈴薯搭配牛奶，並加入洋蔥和日本九州福岡名產「辛子明太子」所打造，搭配層層堆疊的爽脆高麗菜絲，再以微辣的特調日式辛口豬排醬提味，鹹香濃郁。
於七星米漢堡期間限定供應期間9/16～10/31，同步開跑「2022米漢堡達人抽獎活動」，凡消費者購買任一米漢堡，可憑發票登錄參加抽獎；或使用註冊會員的摩斯卡消費任一米漢堡、免登錄發票，即自動享有抽獎機會。摩斯漢堡將於11/15抽出3名幸運兒可獲得「一年份米漢堡」、10名幸運兒將可獲得「摩斯金點50點」。另外，消費北海道米系列商品「鮭魚天婦羅珍珠堡」或「明太子可樂餅珍珠堡」，還可再加碼抽價值50,000元的「北海道雙人來回機票」。
漢堡王則至10/31全新推出「荒野小怪獸起司牛脆雞堡」，以經典的火烤牛肉排搭配外酥內嫩的脆雞，再淋上濃郁黃金起士醬及BBQ醬的雙醬美味，配上新鮮生菜與美式起士片，讓肉食系饕客也能吃得超滿足。漢堡王9月霸王省優惠券不只祭出
7組買1送1優惠，還有最低下殺54折的個人超省餐折扣。 ▲左起：「鮭魚天婦羅珍珠堡」售價125元、「明太子可樂餅珍珠堡」售價105元。（圖／記者蕭涵云攝） ▲9/16起摩斯漢堡全台門市同步供應季節性湯品與點心盒。「豚汁蔬菜湯」單杯售價55元；「派對點心盒」內含2份金魷魚薯餅組、1份摩斯雞塊、1份大薯、1份大黃金夯地瓜、及2杯大杯冰紅茶，售價299元。（圖／記者蕭涵云攝）