COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

8+9為何不缺女友？他列「6優勢」強翻天：缺點全變優點

▲原PO認為8+9不缺女友是有原因的，他列出6大優勢：「缺點全變優點」。（示意圖／Pexels）
▲原PO認為8+9不缺女友是有原因的，他列出6大優勢：「缺點全變優點」。（示意圖／Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-09-13 14:42:33

「8+9」音似「巴嘎囧」，原意為從事八家將的人，後在網路上多指口氣大，喜愛成群結隊耍狠，甚至與流氓、低學歷等詞聯繫在一起的特殊形象，帶有貶義。就有民眾認為，許多矜矜業業的男生不得女生青睞，可俗稱的8+9卻從不缺女友，他於網上列出這群體的7大優勢，認為8+9的缺點，在感情世界中看來都是優點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於Dcard中發文，劈頭便說「不要再問女生為什麼要暈89了，也不要在那邊酸這就是女生說的會挑，經過我的分析你各位還真的沒贏過8+9的地方」。接著他列出6點具8+9特質的男生所擁有的優勢：

1、8+9行動力強：女生要的通常是陪伴，當她半夜心情不好時，這類型的男生會二話不說趕到女生身邊，而一般男生可能會考慮明天要上班，需要早點睡覺，於是用訊息安慰。

2、8+9較不考慮經濟問題：也許他們只賺22K，但出最新iPhone仍會想都不想買給女友，逢年過節送禮也不眨一下眼睛，一般男生則可能會因價格猶豫，因此在女生眼裡，8+9也許擁有的不多，但都會把最好的給她，而一般男生則多斤斤計較。

3、8+9對女生態度霸氣：一般男生問事、邀約多用問句取代肯定句，但8+9會直接問「要不要出去」，不迂迴的態度令不少女生欣賞。

▲女網友在高鐵站突然被陌生男子從後方熊抱。（示意圖／翻攝Pexels）
▲原PO認為8+9的處事缺點，在感情中都能化為優勢。（示意圖／翻攝Pexels）
4、8+9不怕給承諾：雖不一定會做到，但在浪漫的當下他們什麼都敢說，當一般男生在衡量自己的收入與生活水準能給出什麼樣的許諾時，他們已經隨口許下一輩子都無法達成的承諾，讓女方聽的心花怒放。

5、8+9共感能力強：據原PO與他們相處的經驗，8+9即使遇到不懂或沒興趣的話題，仍能於你聊上半天，且不論對錯都會站在你的角度說話，雖內容可能沒有什麼重點，但當女生感到委屈向他們訴苦時，他們能馬上散發出「懂妳」的感覺，而一般男生在分析誰對誰錯，無法承接女生情緒。

6、8+9分手話術強：多數8+9自知自身的學經歷不高，分手會說「是我不夠好配不上妳」，但一般男生可能依仗自己的學歷或收入酸人，更會計較自己在感情中付出多少。

原PO最後結論，也許以上對8+9的論述看起來都是缺點，但在感情世界中，這些缺點在女生的眼中都會成為優點。

貼文發出後，引起許多網友附和「有一定道理，其實」、「單純在感情世界裡面，女生本來就容易暈89的性格，倒也不是說一定會暈89，而是那種散發出的男人味比較重吧」、「女生：我好emo（憂鬱），陪我出去玩，89：我騎檔車載你去看海，乖乖讀書的大學生：抱歉我在趕微積分作業死線，趕完一定帶你出去」。 

但也有不少人反駁「還是有不喜歡89的女生啊⋯⋯比如我」、「會暈89的本身也是89妹吧，你說的那些優點在正常女生看來很智障而已」、「現實層面就是，哪個比較穩定長久 先甘後苦，先苦後甘的差別，只是個循環依存而已。」（編輯：李惠婷） 

她16歲靠租金「躺平20年」！眼尖網揪1點恭喜：又賺一筆

公司福利與5少女同住！男2天後「驚恐逃離」：晚上無法睡

交往6年的男友竟是親哥哥！她驗DNA後崩潰：都發生關係了

渣男帶小三烤肉！正宮到場抓猴　整桌肉慘變「在地美食」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀