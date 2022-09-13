8+9為何不缺女友？他列「6優勢」強翻天：缺點全變優點

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1、8+9行動力強：女生要的通常是陪伴，當她半夜心情不好時，這類型的男生會二話不說趕到女生身邊，而一般男生可能會考慮明天要上班，需要早點睡覺，於是用訊息安慰。
2、8+9較不考慮經濟問題：也許他們只賺22K，但出最新iPhone仍會想都不想買給女友，逢年過節送禮也不眨一下眼睛，一般男生則可能會因價格猶豫，因此在女生眼裡，8+9也許擁有的不多，但都會把最好的給她，而一般男生則多斤斤計較。
3、8+9對女生態度霸氣：一般男生問事、邀約多用問句取代肯定句，但8+9會直接問「要不要出去」，不迂迴的態度令不少女生欣賞。
4、8+9不怕給承諾：雖不一定會做到，但在浪漫的當下他們什麼都敢說，當一般男生在衡量自己的收入與生活水準能給出什麼樣的許諾時，他們已經隨口許下一輩子都無法達成的承諾，讓女方聽的心花怒放。
5、8+9共感能力強：據原PO與他們相處的經驗，8+9即使遇到不懂或沒興趣的話題，仍能於你聊上半天，且不論對錯都會站在你的角度說話，雖內容可能沒有什麼重點，但當女生感到委屈向他們訴苦時，他們能馬上散發出「懂妳」的感覺，而一般男生在分析誰對誰錯，無法承接女生情緒。
6、8+9分手話術強：多數8+9自知自身的學經歷不高，分手會說「是我不夠好配不上妳」，但一般男生可能依仗自己的學歷或收入酸人，更會計較自己在感情中付出多少。
原PO最後結論，也許以上對8+9的論述看起來都是缺點，但在感情世界中，這些缺點在女生的眼中都會成為優點。
貼文發出後，引起許多網友附和「有一定道理，其實」、「單純在感情世界裡面，女生本來就容易暈89的性格，倒也不是說一定會暈89，而是那種散發出的男人味比較重吧」、「女生：我好emo（憂鬱），陪我出去玩，89：我騎檔車載你去看海，乖乖讀書的大學生：抱歉我在趕微積分作業死線，趕完一定帶你出去」。
但也有不少人反駁「還是有不喜歡89的女生啊⋯⋯比如我」、「會暈89的本身也是89妹吧，你說的那些優點在正常女生看來很智障而已」、「現實層面就是，哪個比較穩定長久 先甘後苦，先苦後甘的差別，只是個循環依存而已。」（編輯：李惠婷）