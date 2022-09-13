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該升級iOS16？他曝3小時使用心得　果粉齊喊「變快」有感

▲蘋果公司旗下iPhone手機最新的iOS 16作業系統終於在今（13）日清晨正式開放更新。（圖／記者潘毅攝）
▲蘋果公司旗下iPhone手機最新的iOS 16作業系統終於在今（13）日清晨正式開放更新。（圖／記者潘毅攝）

編輯中心/綜合報導

2022-09-13 14:33:092022-09-13 14:38:11

蘋果公司旗下iPhone手機最新的iOS 16作業系統終於在今（13）日清晨正式開放更新。而不少持有舊機型的果粉，則紛紛等待其他用戶分享使用經驗才敢放膽更新。就有網友分享使用3小時心得，內容曝光也引起熱議。

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一位網友在論壇PTT上發文分享，目前使用機型是「iPhoneXR」，目前電池健康度100，他在iOS 16開放後就立即更新，使用完3小時候，發現了幾項優缺點。

▲iOS 16將在台灣時間9月13日釋出，僅支援iPhone 8之後的機型，以及iPhone SE第2代或後續機型。（圖／取自APPLE官網）
▲iOS 16將在台灣時間9月13日釋出，僅支援iPhone 8之後的機型，以及iPhone SE第2代或後續機型。（圖／取自APPLE官網）
原PO先是點出優點「速度感提升、手電筒無出現問題；缺點則是耗電加快、電量仍然無法顯示」，讓他總結心得「整體來說我認為這次升級可升可不升，雖然速度變快，但耗電也變快了」。

不少網友也紛紛分享更新iOS 16的體驗「Face ID感覺有變快」、「建議用一個禮拜再來下定論有無變耗電」、「速度變快就是個很大的誘因了」、「目前用完全不會燙，超神奇，但耗電真的變快了」。

▲記者目前使用iPhone11，體驗過iOS 16部分功能後，認為鎖定畫面可進行多種個人化設定相當實用。（圖／記者潘毅攝）
▲記者目前使用iPhone11，體驗過iOS 16部分功能後，認為鎖定畫面可進行多種個人化設定相當實用。（圖／記者潘毅攝）
而記者本人目前使用iPhone11，電池健康度為82%，更新iOS 16後，感覺使用流暢度有些許提升，而目前耗電量並無感覺到差異，雖然該機型仍無法在電池符號內顯示百分比，不過鎖定畫面可進行多種個人化設定，還能加入小工具一樣有電量百分比顯示，相當實用。（編輯：潘毅）
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