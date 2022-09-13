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微風廣場週年慶掀精品戰！南京店搶家電商機　回饋達133%

▲微風廣場與微風南京店週年慶9/15(四)～10/3(一)開跑，主打會員回饋最高133%，微風集團執行常董岡一郎（圖中）喊出六館週慶目標業績50億，期許今年全年營收可望達300億！微風廣場本館除攜手索尼影業共同打造「微風影城SONY PICTURES影廳」進駐「Breeze MEGA Studio」；GUCCI改裝全新店型吸引貴客。南京店則引進「全國電子」與「集雅社」，搶攻小巨蛋商圈家庭客層商機。（圖／記者蕭涵云攝）
▲微風廣場與微風南京店週年慶9/15(四)～10/3(一)開跑，主打會員回饋最高133%，微風集團執行常董岡一郎（圖中）喊出六館週慶目標業績50億，期許今年全年營收可望達300億！微風廣場本館除攜手索尼影業共同打造「微風影城SONY PICTURES影廳」進駐「Breeze MEGA Studio」；GUCCI改裝全新店型吸引貴客。南京店則引進「全國電子」與「集雅社」，搶攻小巨蛋商圈家庭客層商機。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-09-13 17:58:212022-09-13 18:38:07

微風廣場與微風南京店週年慶開跑，9/15(四)～10/3(一)推出逾百件獨賣商品，主打會員回饋最高133%，微風集團執行常董岡一郎喊出六館週慶目標業績50億元，期許今年全年營收可望達300億元！微風廣場本館針對東區百貨商圈做出差異化，除攜手索尼影業共同打造「微風影城SONY PICTURES影廳」進駐「Breeze MEGA Studio」；GUCCI改裝全新店型並引進高級珠寶、獨家珍稀皮革訂製包款，並增設VIP Room。南京店則捨棄運動休閒，於3樓開設「全國電子」最高等級精品館與「集雅社」，搶攻小巨蛋商圈家庭客層商機。

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面對疫情回穩迎接重要週年慶檔期9/15(四)～10/3(一)，微風廣場與微風南京店皆以部分全新面貌迎接消費者。微風廣場本館為針對東區百貨商圈做出差異化，斥資近三億於8～10樓打造「Breeze MEGA Studio」，內部挑高式建築約8米高近三層樓空間，具備兩座專業演講、影廳空間與三座百坪展演空間，並有開放式公共走道、高規格投影設備，適合舉辦商業活動、藝術展覽、奢華晚宴、大型演唱會、轉播國際賽事，甚至結合館內地方物產展等各式活動。

更攜手索尼影業共同打造「微風影城SONY PICTURES影廳」進駐8、9樓；未來將邁向「微風生態圈」，將影廳結合APP會員獨享優惠或搶先看片等服務。譬如今年暑假壓軸超狂動作鉅作《子彈列車》便於此搶先美國2天首映、《七龍珠超：超級英雄》也由鑽石卡會員搶先欣賞。

盛大開幕的GUCCI改裝全新店型，推出GUCCI Attache微風獨家首賣包款及GUCCI Flora系列精緻珠寶，未來將獨家販售珍稀皮革訂製包款，並享有VIP Room服務。微風廣場本館下半年也全台首度獨家引進，深受安海瑟薇、凱特王妃等人愛穿的義大利高跟鞋「Aquazzura」。9/15(四)～10/3(一)週年慶期間各櫃將推出眾多獨賣商品寵客。

▲「BreezeOnline微風精品線上」祭出跨品牌美妝組合販售。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「BreezeOnline微風精品線上」祭出跨品牌美妝組合販售。（圖／記者蕭涵云攝）
而微風南京店關注到小巨蛋商圈的家庭客層商機，發現居家品牌齊全卻越少3C家電的需求，於是捨棄運動休閒類型，於3樓開設「全國電子」最高等級精品館與「集雅社」，搶攻小巨蛋商圈家庭客層商機。「全國電子」第一家百貨店於9/15(四)正式開幕，在9/19(一)前，推出品牌家電9折起、空調出清8折起等優惠活動；「集雅社」也於9/15登場，推出指定商品買萬折500、綁定會員消費集利金5倍送等好康優惠。首六日更主打OSIM減壓養身椅，特價149,800元（限量50組，原價198,000元）；北歐森餐具16件組，特價999元（原價1,880元）；ANNAlee 9/15(四)-9/18(日)四日限定商品全面買一送一等超值推薦。

週年慶期間微風積點禮遇會員，於「微風廣場」指定區域單筆消費達門檻，即贈該檻酬賓會員點數，化妝品、女鞋滿3,000元送3000點（300元），流行名品、飾品滿5,000元送5000點（500元），國際精品滿10,000元送10000點（1000元），珠寶、手錶滿30,000元送15000點（1500元）。「微風南京」全館消費（微風超市、餐飲、部分品牌除外）滿3,000元送3000點（300元），指定品牌滿10,000元送5000點（500元）。

並且加碼六天，只要在9/15(四)～9/20(二)使用微風聯名卡單筆消費達指定區域門檻，再加贈1000點（100元），而且在六天內使用Breeze Pay再額外加碼限時回饋活動，只要於微風廣場、微風南京各館單筆消費滿額，還加贈微風點數，最高還可再賺微風點數45000點（4500元）。

微風廣場、微風南京還分別推出週年慶加碼抽，活動期間「微風廣場」會員憑當日全館單筆消費滿6,000元，即可參加長榮航空「東南亞」、「東北亞」不限航點雙人來回商務艙機票抽獎，有機會到馬來西亞、新加坡、日本、韓國等國家任你遊；若累積消費滿12,000元即可兌換兩張，以此類推。「微風南京」會員憑當日全館單筆消費滿6,000元，即可參加抽獎，有機會把Samsung Galaxy Note20、Samsung Galaxy Watch3等三星用品帶回家。

台北101購物中心也已開跑2022百貨週年慶檔期，歡慶19週年9/1～10/10，流行美妝買3000送300、國際精品每滿8000送800，大享10％回饋起；除了進駐快時尚COS、NB GREY形象總店，更將揭曉3大國際精品Cartier、BURBERRY與VERSACE新櫃登場。適逢World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕錶大賞10週年，一次飽覽全台最齊全15個品牌之作，更號召收藏家、藝術家等大師匯聚101樓雲端，打造25場專業鑑賞會。89樓觀景台即日起延長營業時間至21時，並推出國軍免費優惠；91樓全新高空Sky Lounge觀景平台還打造波希米亞風格的「戶外賞月區」迎接中秋節。


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