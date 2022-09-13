微風廣場週年慶掀精品戰！南京店搶家電商機　回饋達133%

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更攜手索尼影業共同打造「微風影城SONY PICTURES影廳」進駐8、9樓；未來將邁向「微風生態圈」，將影廳結合APP會員獨享優惠或搶先看片等服務。譬如今年暑假壓軸超狂動作鉅作《子彈列車》便於此搶先美國2天首映、《七龍珠超：超級英雄》也由鑽石卡會員搶先欣賞。
盛大開幕的GUC
而微風南京店關注到小巨蛋商圈的家庭客層商機，發現居家品牌齊全卻越少3C家電的需求，於是捨棄運動休閒類型，於3樓開設「全國電子」最高等級精品館與「集雅社」，搶攻小巨蛋商圈家庭客層商機。「全國電子」第一家百貨店於9/15(四)正式開幕，在9/19(一)前，推出品牌家電9折起、空調出清8折起等優惠活動；「集雅社」也於9/15登場，推出指定商品買萬折500、綁定會員消費集利金5倍送等好康優惠。首六日更主打OSIM減壓養身椅，特價149,800元（限量50組，原價198,000元）；北歐森餐具16件組，特價999元（原價1,880元）；ANNAlee 9/15(四)-9/18(日)四日限定商品全面買一送一等超值推薦。
週年慶期間微風積點禮遇會員，於「微風廣場」指定區域單筆消費達門檻，即贈該檻酬賓會員點數，化妝品、女鞋滿3,000元送3000點（300元），流行名品、飾品滿5,000元送5000點（500元），國際精品滿10,000元送10000點（1000元），珠寶、手錶滿30,000元送15000點（1500元）。「微風南京」全館消費（微風超市、餐飲、部分品牌除外）滿3,000元送3000點（300元），指定品牌滿10,000元送5000點（500元）。
並且加碼六天，只要在9/15(四)～9/20(二)使用微風聯名卡單筆消費達指定區域門檻，再加贈1000點（100元），而且在六天內使用Breeze Pay再額外加碼限時回饋活動，只要於微風廣場、微風南京各館單筆消費滿額，還加贈微風點數，最高還可再賺微風點數45000點（4500元）。
微風廣場、微風南京還分別推出週年慶加碼抽，活動期間「微風廣場」會員憑當日全館單筆消費滿6,000元，即可參加長榮航空「東南亞」、「東北亞」不限航點雙人來回商務艙機票抽獎，有機會到馬來西亞、新加坡、日本、韓國等國家任你遊；若累積消費滿12,000元即可兌換兩張，以此類推。「微風南京」會員憑當日全館單筆消費滿6,000元，即可參加抽獎，有機會把Samsung Galaxy Note20、Samsung Galaxy Watch3等三星用品帶回家。
台北101購物中心也已開跑2022百貨週年慶檔期，歡慶19週年9/1～10/10，流行美妝買3000送300、國際精品每滿8000送800，大享10％回饋起；除了進駐快時尚COS、NB GREY形象總店，更將揭曉3大國際精品Cartier、BURBERRY與VERSACE新櫃登場。適逢World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕錶大賞10週年，一次飽覽全台最齊全15個品牌之作，更號召收藏家、藝術家等大師匯聚101樓雲端，打造25場專業鑑賞會。89樓觀景台即日起延長營業時間至21時，並推出國軍免費優惠；91樓全新高空Sky Lounge觀景平台還打造波希米亞風格的「戶外賞月區」迎接中秋節。