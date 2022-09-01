台北101週年慶「美妝、精品10%回饋」　雲端鑑賞珠寶腕錶

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上週才盛大開幕的快時尚COS全球唯一形象店，以豐富台灣在地環保建材打造沙龍級空間，引進簡約時尚迷熱愛的齊全男女裝，讓館內每日都有排隊搶購盛況；New Balance全台第一家、最高規格的「NB GREY 形象總店」，擁有與日本同步的MET24系列服飾與齊全美製系列鞋款，更聚集潮流粉絲朝聖搶購獨家發售產品。
9月即將揭曉舆法國巴黎總店並列全球最高等級的最新一代卡地亞專賣店，全台首間三層樓於台北101購物中心3樓至5樓打造佔地258坪的挑高空間，完整齊備8區VIP鑑賞區域，展示週年慶獨家上市Baignoire Allongee玫瑰金中型款鑽錶、享負盛名的Santos de Cartier鏤空綠玉石大型款腕錶，及專屬於台北101獨享的Les Berlingots全系列珠寶等瑰寶。
BURBERRY回歸4樓後新增童裝系列展區等完善服務，將成為繼倫敦首家全球旗艦店之亞洲首發的最新形象旗艦店；同於4樓的VERSACE全台唯一品牌旗艦店也即將於10月重新開幕，打造經典梅杜莎頭像、代表性Virtus「V」宇設計與魔幻Greca圖騰空間，並最新引入今年秋冬女裝獨家販售。
同步展開10週年World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕錶大賞，一次飽覽全台最齊全15個品牌頂級之作，包括全球最大鐘錶集團Swatch Group斯沃琪集團旗下5大品牌BLANCPAIN、Breguet 、LONGINES、TISSOT、Swatch，還有Richemont Group歷峯集團旗下IWC、Jaeger-LeCoultre、PANERAI、Vacheron Constantin共4大品牌，還有6個高級珠寶與製錶品牌，BREITLING、BVLGARI、Chopard、HARRY WINSTON、HUBLOT與MIKIMOTO齊登場。
現場由范姜彥豐展示BVLGARI寶格麗Octo LOriginale滿鑽陀飛輪腕錶，楊時修腕間呈現Breguet寶璣專為WM全台首次展演的Tradition Tourbillon 7047陀飛輪腕錶，李彬演繹Chopard蕭邦紅地毯系列，全球獨家千萬級祖母綠珠寶腕錶及限量·件的高級訂製純手工祖母綠項鍊，張敏紅佩戴MIKIMOTO頂級珠寶系列共6件奢華珠寶，為本屆奢華焦點。
9/1～9/17更號召收藏家、藝術家等大師匯聚101樓雲端，打造25場全台最高的珠寶腕錶鑑賞會；9/21～9/24還可參與台北101與Swatch集團合作的Watchmaking Studio製錶工坊體驗活動。
89樓觀景台同步延長營業時間至晚間21時，9/1～9/30推出國軍免費優惠，凡現役軍人可至Stage 101出示有效證件登記，享攜帶2位直系親屬免費上觀景台；而退役軍榮警消也可享有購票優惠。並開放91樓全新高空Sky Lounge戶外觀景平台，打造成波希米亞風格的「戶外賞月區」迎接中秋節。
另外，統一時代百貨2樓夢廣場則週週推出豐富活動，9/17(六)～9/18(日)台灣奶茶節「奶茶嘉年華」，匯聚全台超過30家人氣手搖飲及美食攤商，還請來重量級三麗鷗明星「布丁狗」擔任奶茶大使；9/24(六)～9/25(日)將舉辦戶外大型音樂派對，第四屆「弛放音樂節」將由蕭秉治、關詩敏、法蘭Fran等10位名人歌手輪番開唱；10/1(六)～10/2(日)將舉辦破千人「粉紅瑜珈派對」，嗨翻信義區。