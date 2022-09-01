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台北101週年慶「美妝、精品10%回饋」　雲端鑑賞珠寶腕錶

▲台北101購物中心開跑19週年慶歡慶，9/1至10/10流行美妝買3000送300、國際精品滿8000送800，大享10%回饋起；快時尚COS、NB GREY形象總店開幕後，將迎接Cartier、BURBERRY與VERSACE新櫃登場。World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕錶大賞10週年，一次飽覽全台最齊全15個品牌之作，並於101樓雲端打造25場專業鑑賞會。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北101購物中心開跑19週年慶歡慶，9/1至10/10流行美妝買3000送300、國際精品滿8000送800，大享10%回饋起；快時尚COS、NB GREY形象總店開幕後，將迎接Cartier、BURBERRY與VERSACE新櫃登場。World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕錶大賞10週年，一次飽覽全台最齊全15個品牌之作，並於101樓雲端打造25場專業鑑賞會。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-09-01 14:19:05

台北101購物中心最先開跑2022百貨週年慶檔期，歡慶19週年9/1～10/10，流行美妝買3000送300、國際精品每滿8000送800，大享10％回饋起；除了進駐快時尚COS、NB GREY形象總店，更將揭曉3大國際精品Cartier、BURBERRY與VERSACE新櫃登場。適逢World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕錶大賞10週年，一次飽覽全台最齊全15個品牌之作，更號召收藏家、藝術家等大師匯聚101樓雲端，打造25場專業鑑賞會。89樓觀景台自今（1）日起延長營業時間至21時，並推出國軍免費優惠；91樓全新高空Sky Lounge觀景平台還打造波希米亞風格的「戶外賞月區」迎接中秋節。

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百貨週年慶年度盛事由台北101購物中心打頭陣，除了曝光與CHARLES & KEITH合作、全球獨家限量2000只台北101第19代紀念熊，並攜手精品推出101件限量或獨家商品。使用台北101聯名卡消費，流行美妝單筆每滿3,000送300抵用券享10%回饋、國際精品筆每滿8,000送800也享10%回饋；珠寶腕錶系列及其他指定店家，單筆每滿30,000送1,800抵用券享6%回饋，並再獨享筆筆消費2%購物金點數回饋。申辦「101無限卡」原本館內2%回饋，升級至筆筆3%回饋無上限；另搭配超過20家銀行刷卡多重優惠。

上週才盛大開幕的快時尚COS全球唯一形象店，以豐富台灣在地環保建材打造沙龍級空間，引進簡約時尚迷熱愛的齊全男女裝，讓館內每日都有排隊搶購盛況；New Balance全台第一家、最高規格的「NB GREY 形象總店」，擁有與日本同步的MET24系列服飾與齊全美製系列鞋款，更聚集潮流粉絲朝聖搶購獨家發售產品。

▲卡其洋裝4000元、側背半月包包4500元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲COS全球唯一形象店座落台北101購物中心。（圖／記者蕭涵云攝）
▲新任創意總監Teddy Santis，最新打造玩家熱愛的「Made in USA」美製系列，就在入店處。（圖／記者蕭涵云攝）
▲New Balance新任創意總監Teddy Santis，最新打造玩家熱愛的「Made in USA」美製系列，就在入店處。（圖／記者蕭涵云攝）
9月即將揭曉舆法國巴黎總店並列全球最高等級的最新一代卡地亞專賣店，全台首間三層樓於台北101購物中心3樓至5樓打造佔地258坪的挑高空間，完整齊備8區VIP鑑賞區域，展示週年慶獨家上市Baignoire Allongee玫瑰金中型款鑽錶、享負盛名的Santos de Cartier鏤空綠玉石大型款腕錶，及專屬於台北101獨享的Les Berlingots全系列珠寶等瑰寶。

BURBERRY回歸4樓後新增童裝系列展區等完善服務，將成為繼倫敦首家全球旗艦店之亞洲首發的最新形象旗艦店；同於4樓的VERSACE全台唯一品牌旗艦店也即將於10月重新開幕，打造經典梅杜莎頭像、代表性Virtus「V」宇設計與魔幻Greca圖騰空間，並最新引入今年秋冬女裝獨家販售。

同步展開10週年World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕錶大賞，一次飽覽全台最齊全15個品牌頂級之作，包括全球最大鐘錶集團Swatch Group斯沃琪集團旗下5大品牌BLANCPAIN、Breguet 、LONGINES、TISSOT、Swatch，還有Richemont Group歷峯集團旗下IWC、Jaeger-LeCoultre、PANERAI、Vacheron Constantin共4大品牌，還有6個高級珠寶與製錶品牌，BREITLING、BVLGARI、Chopard、HARRY WINSTON、HUBLOT與MIKIMOTO齊登場。

▲World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕錶大賞邁入10週年，台北101總經理朱麗文（左三）、台北101董事長張學舜（左四）啟動15大品牌合作，陣容龐大。（圖／記者蕭涵云攝）
▲World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕錶大賞邁入10週年，台北101總經理朱麗文（左三）、台北101董事長張學舜（左四）啟動15大品牌合作，陣容龐大。（圖／記者蕭涵云攝）
現場由范姜彥豐展示BVLGARI寶格麗Octo LOriginale滿鑽陀飛輪腕錶，楊時修腕間呈現Breguet寶璣專為WM全台首次展演的Tradition Tourbillon 7047陀飛輪腕錶，李彬演繹Chopard蕭邦紅地毯系列，全球獨家千萬級祖母綠珠寶腕錶及限量·件的高級訂製純手工祖母綠項鍊，張敏紅佩戴MIKIMOTO頂級珠寶系列共6件奢華珠寶，為本屆奢華焦點。

9/1～9/17更號召收藏家、藝術家等大師匯聚101樓雲端，打造25場全台最高的珠寶腕錶鑑賞會；9/21～9/24還可參與台北101與Swatch集團合作的Watchmaking Studio製錶工坊體驗活動。

89樓觀景台同步延長營業時間至晚間21時，9/1～9/30推出國軍免費優惠，凡現役軍人可至Stage 101出示有效證件登記，享攜帶2位直系親屬免費上觀景台；而退役軍榮警消也可享有購票優惠。並開放91樓全新高空Sky Lounge戶外觀景平台，打造成波希米亞風格的「戶外賞月區」迎接中秋節。

另外，統一時代百貨2樓夢廣場則週週推出豐富活動，9/17(六)～9/18(日)台灣奶茶節「奶茶嘉年華」，匯聚全台超過30家人氣手搖飲及美食攤商，還請來重量級三麗鷗明星「布丁狗」擔任奶茶大使；9/24(六)～9/25(日)將舉辦戶外大型音樂派對，第四屆「弛放音樂節」將由蕭秉治、關詩敏、法蘭Fran等10位名人歌手輪番開唱；10/1(六)～10/2(日)將舉辦破千人「粉紅瑜珈派對」，嗨翻信義區。

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