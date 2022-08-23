COS台北101全球唯一形象店搶先看 男女裝款式、價格全曝
瑞典H&M旗下平價的支線姊妹品牌COS（Collection of Style）登陸台灣，將於8/25正式在台北101購物中心首開210坪男女裝專賣店，身為目前全球唯一的concept store形象概念店，店裝導入台灣在地質材為設計，提供男女裝、鞋包配件完整款式，開幕前邀來王棠云、林哲熹、張景嵐、章廣晨、姚愛甯、項婕如等藝人帶逛，《NOWnews今日新聞》為大家搶先直擊，揭曉首發單品款式與價格。
以高質感極簡設計著稱，有著CÉLINE（極簡女王Phoebe Philo所在時期的舊CÉLINE）平替版美名的COS，以簡約經典的設計與創意單品提倡時尚永續性聞名，完整陳列男女裝、鞋包配件等全系列單品，女裝Elegance隨性優雅系列中，可見過去少有的清嫩粉紅與桃紅色調；度假系列中的針織背心洋裝與帽款輕鬆寫意；而彩度低調的男裝，提供休閒而不過於隨性的雅致設計。
COS亞太區董事總經理，Petra Lerch提到「在台北開設專賣店是令人振奮的一步，我們規劃進入這個市場已有一段時間，展開這家新的實體店舖像是連接在地顧客的第一步， 我們很期待看到顧客們將會如何與品牌以及產品互動連結」。
據香港派駐來台的店員透露，COS為了亞洲市場逐漸開展適合東方人身型的剪裁，在色彩與款式設計上也越向流行接軌，這點在台灣101首專賣店即可證實，搶眼的螢光綠、亮寶藍與鮮艷桃紅穿插在黑白與實穿大地色系間，合身針織洋裝、短版風衣、露出腳踝的繭型褲等款式，即使沒有歐美高大身材，一樣適穿好搭配。
8/25開幕後將為台灣消費者提供滿額贈活動，據悉是由台灣在地創作家，為品牌聯名打造的藝術配件。店員更分享，台灣101 concept store形象概念店，未來很有機會拿下獨家設計、或新上市產品搶先發表。而大家最關心的售價，台灣定價確實低於日韓，但由於關稅問題，與香港約有一成左右的價差，可說是相當有誠意。
以森林綠為主調的COS台北101專賣店，店裝以富有質感的弧形外觀視角陳列展示架，將結帳系統隱入空間等巧思，打造富有日常生活風格的空間，帶來寧靜平和之感。不只店內服飾更有超過90%使用環保再製材質，包括傢俱也跟上永續腳步，導入台灣許多在地可循環性質材為設計，由特殊Richlite材質製成的石板狀收銀台表面，90%的採石場回收石材組成水磨石磁裝地板，甚至陳列軌道中的30%是由可無限回收的鋁所製成，連人體展示模型也由舊有模型重新設計，並特別採用台灣生長的竹子取代傳統硬木家具。