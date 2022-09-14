才攻擊鄰居！女飼主拒送養比特犬 2個月後卻慘遭撕咬亡
泰國大城府馬哈叻區(Maha Rat)，近期發生一起比特犬咬死人事件，當時女飼主獨自在家，不料卻突然被自己養了3年的比特犬攻擊，導致其腹部、胸部受有嚴重撕裂傷，最終失血過多撒手人寰，事發後，女鄰居透露，早在2個月前這隻比特犬就咬過人，雖然有建議把狗送走，但對方還是堅持要留下，沒想到竟發生意外。
據外媒報導，事發在本月10日上午9時許，當時死者送丈夫外出後，便獨自一人在家中，恰好他們的女兒在附近工作，要回家一趟，豈料打電話告知卻始終無人接聽，直到回家後才發現，比特犬已經逃出籠外，而母親則滿身鮮血倒臥在地。
救護人員到場後，發現婦人喉嚨、頭部、軀幹有多處咬痕，皮膚更被撕裂到直接可見血肉，急救半小時後，她仍因主動脈破裂，失血過多死亡；對此，死者丈夫則難過表示，妻子非常疼愛狗狗，每天都會親自餵牠吃雞肉、肉丸等，沒想到卻發生這種悲劇，現在只希望收容中心能趕快把狗送走，因為自己一刻也不想再看到牠。
而死者鄰居則透露，2個月前騎腳踏車經過時，就曾被這隻比特犬撲倒，當時牠還試圖朝自己脖子、頭部攻擊，還好有鄰居幫忙才倖免於難，雖然當下有勸說女主人把狗送走，但卻遭到拒絕。（編輯：陳苾暐)