iOS 16「3大隱藏功能」曝光！果粉更新完嗨爆：根本德政
蘋果公司旗下iPhone手機最新的iOS 16作業系統終於在（13）日清晨正式開放更新，讓不少持有舊機型的果粉也紛紛躍躍欲試，不過也有許多用戶因為害怕系統還有bug，不敢首衝觀望中。然而就有已經更新的網友跳出，揭露iOS 16的兩大隱藏功能，讓不少用戶心動直喊「等超級久！終於等到！」引起話題。
一名網友在Dcard貼文指出「看了一下介紹iOS16介紹的影片，就來更新一下，一開始覺得變化不大，沒什麼實用的功能，直到剛剛開啟相簿，拉到最底下，竟然直接幫你鎖住了！要用Face ID解鎖！瞬間愛上這次的更新！」
貼文一出不少網友紛紛回應「終於更新個有用的功能了，蘋果真的不知道每次都在堅持啥」、「我也是剛更新完就打開這個，好用一直用」、「就是一個隱藏的安全資料夾的概念，終於可以安心手機不怕外洩資料」、「我手機超多公司重要圖檔.....終於有安全資料夾，有夠讚啦！」
另外，各方用戶也在板上分享許多隱藏功能「電池百分比根本德政！終於可以直接看了」、「還有鍵盤觸覺回饋.....而且靜音打字也會震動了，每次靜音打字都沒在抖動超怪」、「打字觸覺回饋超讚，整個手感大幅度提升」而《NOWnews》記者也實測更新到iOS 16之後，發現以上三種功能確實都能使用，讓使用iPhone體驗上有更多的便利性，還沒更新又需要這些功能的用戶趕緊跟上吧！（編輯：張嘉哲）
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