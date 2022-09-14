比基尼對決夯！林襄險穿「兩塊布遮3點」　Joeman急喊卡

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緊接著團隊就馬不停蹄的開始拍攝，而過程中也可以發現，由於來賓雅涵以及林襄身材實在相當好，每每換上一套泳裝，都讓現場所有人驚呼連連，實在大飽眼福，各個攝影師拍攝後被詢問今天感想，紛紛表示「怎麼這麼快收工」或是「還沒感覺到累」，讓「痣作人」也是吐槽到不行。
然而在拍攝的中段時，「痣作人」拿出一套「備選」的比基尼戰袍，表示原本看到官方圖片是很健康歐美的類型，結果買來現場一看覺得相當「危險啊！」Joeman一拿出來之後嚇壞表示「哇！這個會露出來吧」一旁來賓拐拐則將下半身比基尼褲放在手上比對，也是驚訝到不行的說「這根本只遮點欸！」雖「痣作人」表示林襄看完圖片表示敢穿，但Joeman看完實體後直接說「我覺得林襄沒搞清楚，我覺得這個太....不要.....我不敢」隨後便沒讓林襄換上該戰袍。
林襄以及雅涵後續看到該件戰跑後也略有些傻眼，林襄表示「它本人好小件喔！那我拍寫真敢，但真的要穿出去我不敢」雅涵則也表示「跟我想的一樣，寫真其實我們都有拍過，有穿過類似的，但不會穿出去外面，像今天這種拍節目的，我應該也不敢」林襄則補充「就真的只是私密空間跟攝影師兩個人可以」。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「好險林襄沒穿那件＝＝不然觀看數要破五百萬了」、「好險沒穿+1太容易走光了吧，那根本只有兩塊小布遮三點啊」、「真的超容易走光欸那件黑色的.....超扯」、「那件最小的連Joeman都擋不住，你們節目真的是君子！」（編輯：張嘉哲）