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比基尼對決夯！林襄險穿「兩塊布遮3點」　Joeman急喊卡

▲Joeman近日推出系列單元「Joe是要對決」最新一集，邀請雅涵以及林襄來進行比基尼對決，人氣相當火旺。（圖/YT@Joeman）
▲Joeman近日推出系列單元「Joe是要對決」最新一集，邀請雅涵以及林襄來進行比基尼對決，人氣相當火旺。（圖/[email protected]

編輯中心/綜合報導

2022-09-14 08:46:382022-09-14 08:46:55

知名YouTuber、網紅「Joeman」的系列單元「Joe是要對決」深受粉絲喜愛，節目特性主打平價與奢華對決，往往都能掀起不少話題。近日該單元推出全新比基尼對決，又火速掌握流量密碼，正片觀看數已經突破80萬大關。然而節目合夥「痣作人」也公開幕後花絮，中場休息時，林襄險穿上製作單位加碼的一套歐美超大尺度比基尼，讓Joeman認為尺度太大緊急喊卡。

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「痣作人」在自己頻道上傳這次比基尼對決的幕後花絮，一開始則是介紹這次他們為了好好呈現比基尼對決的模樣，學習到第一集的經驗，這次特別租借了一個高級的場地，不僅有華麗的伸展台走秀路線，也有以防下雨的遮雨棚，還有可以拍美比基尼的座椅、戲水池等等，萬事俱備。

▲第二套風格都是「中空設計」款式，雅涵穿「平價」歐美鏤空綁帶比基尼，林襄穿「奢華」橘色金環線條鏤空美胸比基尼。（圖／翻攝自Joeman YouTube）
▲林襄及雅涵近日登上Joeman比基尼對決系列影片。（圖／翻攝自Joeman YouTube）
緊接著團隊就馬不停蹄的開始拍攝，而過程中也可以發現，由於來賓雅涵以及林襄身材實在相當好，每每換上一套泳裝，都讓現場所有人驚呼連連，實在大飽眼福，各個攝影師拍攝後被詢問今天感想，紛紛表示「怎麼這麼快收工」或是「還沒感覺到累」，讓「痣作人」也是吐槽到不行。

然而在拍攝的中段時，「痣作人」拿出一套「備選」的比基尼戰袍，表示原本看到官方圖片是很健康歐美的類型，結果買來現場一看覺得相當「危險啊！」Joeman一拿出來之後嚇壞表示「哇！這個會露出來吧」一旁來賓拐拐則將下半身比基尼褲放在手上比對，也是驚訝到不行的說「這根本只遮點欸！」雖「痣作人」表示林襄看完圖片表示敢穿，但Joeman看完實體後直接說「我覺得林襄沒搞清楚，我覺得這個太....不要.....我不敢」隨後便沒讓林襄換上該戰袍。

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▲原本節目單位準備一件究極比基尼戰袍，但實際買到實體後有些傻眼，幾乎只有「兩塊布遮三點」，連Joeman跟拐拐都驚嚇，緊急喊卡該件不上陣。（圖/痣作人YT）
林襄以及雅涵後續看到該件戰跑後也略有些傻眼，林襄表示「它本人好小件喔！那我拍寫真敢，但真的要穿出去我不敢」雅涵則也表示「跟我想的一樣，寫真其實我們都有拍過，有穿過類似的，但不會穿出去外面，像今天這種拍節目的，我應該也不敢」林襄則補充「就真的只是私密空間跟攝影師兩個人可以」。

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▲林襄以及雅涵看到實體究極比基尼戰袍後，也有點驚嚇到。（圖/製作人YT）
影片曝光後，不少網友紛紛回應「好險林襄沒穿那件＝＝不然觀看數要破五百萬了」、「好險沒穿+1太容易走光了吧，那根本只有兩塊小布遮三點啊」、「真的超容易走光欸那件黑色的.....超扯」、「那件最小的連Joeman都擋不住，你們節目真的是君子！」（編輯：張嘉哲）


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