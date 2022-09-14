台灣「選美佳麗」不能上台！遭阻原因曝光 她台下哭紅眼
國際場合也遭受打壓！桃園市政府資訊科技局長余宛如日前出席一場開幕會，來自各國參選亞洲環球小姐的佳麗們紛紛上台，不料輪到代表台灣參加亞洲環球小姐選美的佳麗高曼容時，卻因遭到中國打壓無法上台，在台下委屈落淚，讓余宛如痛批「中國對台灣的打壓無所不在，連資訊界盛會都不放過！」引起熱烈討論。
余宛如在臉書貼文指出「我在馬來西亞檳城2022世界創新與科技大會現場，今天是WCIT 2022 World Congress On Innovation & Technology 世界創新與科技大會的第一天，一早開幕儀式，來自各國參選亞洲環球小姐的佳麗，一一受邀上台，用自己的語言跟所有大會的來賓打招呼」。
「但就在剛剛！我親眼目睹代表台灣參選亞洲環球小姐的高曼容，因為中國的打壓，無法上台而委屈落淚」余宛如提到「台灣團眼尖看見有代表台灣參賽的佳麗，都興奮不已，準備要大聲幫她加油，但沒想到輪到台灣佳麗高曼容上台時，她卻被拉住，一直到所有的佳麗都上台、揮舞著自己國家的國旗時，才得知在最後一刻因為中國的打壓，大會不能讓台灣佳麗上台」。
余宛如氣憤的說「我的手機錄下整個過程，最後曼容難掩傷心落淚，台灣團當下大喊Taiwan Go，幫高曼容加油，也讓在場的來賓知道，台灣佳麗也有出席，事後我找到曼容，安慰並鼓勵她，WCIT的主辦方也來跟她道歉，主辦方也是在最後一刻才被迫不讓台灣佳麗上台，原因大家心知肚明」余宛如強調「中國的無理打壓是民主國家不能忍受的，而我們的路還很長，更要努力與民主國家的朋友繼續努力，只有團結一起加油」。（編輯：張嘉哲）