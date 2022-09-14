台南Josh曝「死媽寶房」賣了！底下留言全歪樓：冷暖自梔
知名棒球YouTuber網紅「台南Josh」，今（2022）年1月與前妻Amber傳出家暴事件後，5月正式宣布離婚，專心經營YouTube事業，獲得越來越多粉絲喜愛，走出家暴陰霾。而台南Josh昨（13）日晚上也透露，那間「拍了很多次影片，但只住不到一個月的房子」賣掉了，高喊「賀成交」，並替自己打氣「一項一項來」，頗有如釋重負的感覺。但網友留言卻全歪樓，紛紛在cue與台南Josh因合作拍片而散發曖昧氛圍的味全龍前啦啦隊成員「梔梔」。
回顧台南Josh與Amber的短暫婚姻，兩人於2021年7月結婚，今年1月就傳出家暴，新家的房間、客廳滿目瘡痍，枕頭、婚紗照被刀劃破，牆壁上還寫著「死媽寶」等字眼，讓外界十分震驚。台南Josh後來也親吐心聲，當時遭家暴卻無法向外界表達，「有一陣子我晚上睡覺的時候，我腦袋裡想的都是，我希望我眼睛閉上，就再也不會睜開了，因為我真的沒有辦法，再繼續面對這樣的生活」。
但是如今已經邁向人生下一篇章，台南Josh昨晚在臉書發文透露，「那間拍了很多次影片，但是我只住不到一個月的房子賣掉了，今天順利完成交屋手續」，並附上自己在海邊的背影，逆光而立看似若有所思。台南Josh替自己打氣，「一項一項來，事情總會慢慢處理完的」，並標註「賀成交」的關鍵字。
不過底下網友留言卻頻頻歪樓，「鄰居表示：隔壁房客逃梔夭夭了」、「這過程如人飲水，冷暖自梔啊」、「千金難買早梔道」、「梔難而退只好賣掉」、「梔持你重新買新家」，體育主播楊正磊也來參一腳，「今天錄籃球節目一梔聊到你，魅力梔大，無法想像」並附上梔梔的照片，台南Josh也親自回覆說「磊哥真的梔識淵博」，句句不離「梔」字的討論串，讓網友全笑翻。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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