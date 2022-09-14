王品石二鍋吃5次現賺150元　「這14家」免費升級大菜大肉

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9/15～10/31，石二鍋更於北中南挑選「14家幸運門店」，祭出「免費升級大菜大肉」優惠，民眾可於「石二鍋」官方LINE帳號，輸入幸運門店店名即可領取優惠券，再憑券至雙北地區士林中正、台北信義、台北延平南、捷運新北投、捷運七張、三峽大學店，中部地區台中文心崇德、太平中山、水湳家樂福、埔里家樂福、彰化中山、彰化家樂福店，南部地區高雄成功家樂福、鳳山五甲店，無論內用或外帶生食鍋物，都可享受免費升級大菜盤、大肉盤的優惠。
「12MINI快煮鍋」高雄中華三店、台北民權東龍江店、台北捷運雙連店，預計分別於9/15、9/26、9/29正式開幕。三店開幕首三日都可享內用、外帶鍋物「肉量加倍送」；開幕第四至十日，會員則可享「王品瘋美食APP」瘋點數6%回饋，1點可折抵1元消費，折抵無上限。
懶得出門、喜歡叫外送的民眾也有好康可以吃，即日起至9/27前，透過Uber Eats外送平台點餐，「石二鍋」消費滿689元即送價值150元的「綜合丸餃拼盤」；「12MINI快煮鍋」消費滿369元則送價值80元的「MINI麻辣燙」、「阿甘紅茶」組合，餵飽大家加菜不手軟。
另外，即日起至10/31不限平假日，小蒙牛身分證「1、2、7」任中1碼，全桌點選豪華B套餐，即享「頂級雪花牛小排」吃到飽。9/9～9/25這一鍋皇室秘藏鍋物，身分證對中「1」，神仙牛肉、澳洲和牛板腱免費換。9/19～9/29這一小鍋，身分證對中「9」，單點品項9折；同桌可多張身份證，包括出生年月日、統一編號、發證日期數字都能累加，集滿「9個9」套餐免費吃。