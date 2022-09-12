吃飯帶身分證！「中1碼」雪花牛吃到飽 3大優惠懶人包
身分證對起來！9月超多美食優惠，即日起至10/31不限平假日，小蒙牛身分證「1、2、7」任中1碼，全桌點選豪華B套餐，即享「頂級雪花牛小排」吃到飽。9/9～9/25這一鍋皇室秘藏鍋物，身分證對中「1」，神仙牛肉、澳洲和牛板腱免費換。9/19～9/29這一小鍋，身分證對中「9」，單點品項9折；同桌可多張身份證，包括出生年月日、統一編號、發證日期數字都能累加，集滿「9個9」套餐免費吃。
小蒙牛頂級麻辣養生鍋：身分證「1、2、7」中1碼！「頂級雪花牛小排」吃到飽
小蒙牛頂級麻辣養生鍋送頂級雪花牛小排的活動，備受好評加碼再延長。即日起至10/31不限平假日，只需出示一張身分證「1、2、7」任中1碼，全桌點選豪華B套餐，即享「頂級雪花牛小排」吃到飽。
這一鍋皇室秘藏鍋物：身分證對中「1」！神仙牛肉、澳洲和牛板腱免費換
這一鍋皇室秘藏鍋物首次推出身分證優惠，9/9～9/25，身分證只要對中「1」就能免費加菜。對中「1個1」贈送「梅花豬肉」乙份（價值218元），對中「2個1」贈送「西班牙伊比利豬舌」乙份（價值258元），對中「3個1」贈送「神仙牛肉」乙份（價值438元），對中「4個1」贈送「澳洲和牛板腱」乙份（價值888元）。提醒大家身分證字號優惠，每桌限用一張身份證優惠不累加，並需要按讚粉專及活動貼文。且吃到飽殿、外送、外帶恕不參與。
這一小鍋：身分證對中「9」單點品項9折；多張累加集滿「9個9」套餐免費吃
這一小鍋9月推出「919鍋物節」，9/19～9/29身分證對中「9」即享優惠，同桌可多張身份證數字累加，而且出生年月日、統一編號、發證日期數字都可以列入計算。對中「1個9」享「單點9折」，對中「2個9」享「單點82折」，對中「3個9」享「單點73折」；以此類推，最高「8個9」享「單點28折」，集滿「9個9」套餐免費吃。