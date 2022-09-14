廖老大加盟主說話了！開店到崩潰 「你們只知他會幹譙」
「賽車教父」廖老大創立手搖飲料店以後，先是被網友及政客指認難喝，隨後又被廖老大親自稽查發現各家店品質不一，引發不少爭議，加上廖老大與其他人紛爭，導致有些激進的網友灌爆許多分店Google評價，鬧得非常不愉快。對此，有受害的廖老大手搖加盟主終於忍不住出面了，揭露開店以來的辛酸面，指出許多酸民都只知道「廖老大會幹譙，但也沒人會注意廖老大做公益的部分」。
「廖老大連鎖茶坊-佳里延平店」加盟主在臉書上發文表示「我不知道有多少人可以看到粉專，但我想說說心裡話，從開始營業到現在，我們用心且無愧於來消費的每一個貴賓，不管您喜不喜歡廖老大這個品牌，我們一定用心對待，但是我感覺心好累，不是不能接受大家的建議批評，而是有人用謾罵嘲笑與侮辱的言語私訊，我只是一個單純的加盟者，我沒有背景，也沒有勢力.....」。
「或許你會覺得加盟別的體系不是更好，至少不會有因為反對而反對的酸民，但又有多少人知道廖老大做了什麼嗎？他辦得捐血活動你們有看到了嗎？他做了捐血中心做不到的事你們知道嗎？他幫助無數的浪浪你們又知道嗎？你們不知道，你們只知道他在幹譙，他沒水準」。
「廖老大連鎖茶坊-佳里延平店」加盟主提到「我就是因為喜歡廖老大的氣魄，所以我加盟創業，有人不喜歡廖老大而對我們出氣，我也是人生父母養的，我也有人疼，若真的不喜歡，可以不要來，我沒有強迫你們，隨便的網評一顆心，隨便的私訊辱罵，讓我心真的好累，雖然心累，但是我仍然會保持當初加盟的初心，希望給我們建議，希望給我們鼓勵，不要再因為廖老大而私訊侮辱！」（編輯：張嘉哲）