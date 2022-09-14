科技業不待台積會被笑？年薪150萬被女嫌棄：別人賺更多
出社會後人際交友圈限縮，卻頂著長輩催婚生子的壓力，不少人會選擇使用交友軟體遇見下一段緣分。近日有位男子向配對到的女生說明自己在科技業工作，豈料對方立刻回問「是在台積電嗎？」、「年薪多少？」，他據實回覆不是及自己的實際年薪，不料竟因此被嫌棄，這使他大嘆「以前女生都會崇拜年薪百萬的男生，現在年薪沒有200萬可能女生都看不上了」。
原PO於PTT發文，首先說明自己在科技業工作，月薪7萬，年薪則落於140至160萬左右。近日在和交友軟體上認識的女生聊天，談及自己的工作與年薪，對方竟劈頭就問「是在台積電嗎？」，原PO據實以告後卻被回應「那感覺算偏少欸」，女方還說明自己有朋友在台積電、聯發科工作，第一年就年薪200萬，過幾年更達3、400萬。
原PO認為去年科技業景氣好，新人起薪確實就有200萬，而自己如今在科技業工作卻只拿150萬會被笑，且現在物價、房價飆漲，一年150萬的條件下要買房，沒有家人支柱的話只買的起桃園兩房一廳的小房子，但這種房型日後生小孩一定不夠用，他嘆「以前女生都會崇拜年薪百萬的男生，現在年薪沒有200萬可能女生都看不上了」。
網友鼓勵原PO「別在意，無論男女總是會有眼高於頂的奇葩，不用為了他們懷疑自身的價值」、「之前聽過年薪不到50要求對方至少要120，笑死」；部分人則認為對方也許本來就與他不來電，年薪只是藉口之一「講那麼多，不就是拿不出其他能吸引妹子的點，只剩錢能比了」、「不是看不上150萬，是看不上你」。 （編輯：李惠婷）